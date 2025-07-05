Beşiktaş'ı 6 numara yaktı!

Süper Lig 2025-2026 sezonu lig fikstürü kura çekimi Riva'da gerçekleştirildi.
Üç Büyüklerden hangisinin 6 numarayı çekeceği merak konusu oldu. Zira TFF'nin çarşamba gece yarısı açıkladığı kriterlere göre, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, 6,13 ve 14 numaralı toplardan birini seçecekti. Bu rakamlar neden önemli? Çünkü 6 numaralı topu seçen takım, Avrupa maçı dönüşünde Şampiyonlar Ligi'nde ise 8 maçın 7'sini deplasmanda; Avrupa Ligi'nde ise 8 maçın 6'sını deplasmanda, Konferans Ligi'nde ise 8 maçın 7'sini deplasmanda oynamak zorunda kalacaktı.
AVRUPA DÖNÜŞÜ ZOR
Sonuçta 6 numarayı dün Beşiktaş çekti. Böylece Siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'ndeki 8 maç sonrası 6 lig maçını deplasmanda oynayacak. 13 numarayı çeken Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde devam ederse dönüşte 8 maçın dördünü deplasmanda, Avrupa Ligi'nde devam ederse 8 maçın 3'ünü deplasmanda yapacak. 14 numarayı çeken Galatasaray ise Şampiyonlar Ligi'nden dönüşte 8 maçın 4'ünde deplasmana gidecek. Beşiktaş'ın talihsizliği sosyal medyada günün en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.
Üç Büyüklerden hangisinin 6 numarayı çekeceği merak konusu oldu. Zira TFF'nin çarşamba gece yarısı açıkladığı kriterlere göre, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, 6,13 ve 14 numaralı toplardan birini seçecekti. Bu rakamlar neden önemli? Çünkü 6 numaralı topu seçen takım, Avrupa maçı dönüşünde Şampiyonlar Ligi'nde ise 8 maçın 7'sini deplasmanda; Avrupa Ligi'nde ise 8 maçın 6'sını deplasmanda, Konferans Ligi'nde ise 8 maçın 7'sini deplasmanda oynamak zorunda kalacaktı.
AVRUPA DÖNÜŞÜ ZOR
Sonuçta 6 numarayı dün Beşiktaş çekti. Böylece Siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'ndeki 8 maç sonrası 6 lig maçını deplasmanda oynayacak. 13 numarayı çeken Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde devam ederse dönüşte 8 maçın dördünü deplasmanda, Avrupa Ligi'nde devam ederse 8 maçın 3'ünü deplasmanda yapacak. 14 numarayı çeken Galatasaray ise Şampiyonlar Ligi'nden dönüşte 8 maçın 4'ünde deplasmana gidecek. Beşiktaş'ın talihsizliği sosyal medyada günün en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.