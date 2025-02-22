Beşiktaş Hentbol Takımı Avrupa'ya veda etti

Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında konuk ettiği Norveç temsilcisi Runar Sandefjord'a 30-29 mağlup olarak organizasyona veda etti.
Konuk ekip, Süleyman Seba Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını 14-13 önde tamamladı. İkinci yarıda da oyun üstünlüğünü kaybetmeyen Runar Sandefjord, karşılaşmayı 30-29 kazandı.
İlk maçı 35-35 tamamlanan turda Runar Sandefjord, rövanş maçındaki galibiyetinin ardından EHF Avrupa Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Beşiktaş ise organizasyondan elendi.
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