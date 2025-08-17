17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
19:00
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
19:00
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
21:30
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
21:30
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
19:00
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
19:00
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
21:30
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
21:30
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
16:00
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
16:00
17 Ağustos
M. United-Arsenal
18:30
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
18:00
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
20:30
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
22:30
17 Ağustos
Brest-Lille
16:00
17 Ağustos
Angers-Paris FC
18:15
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
18:15
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
18:15
17 Ağustos
Nantes-PSG
21:45
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
0-116'
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
15:30
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
22:30

Beşiktaş gözünü Manchester United'a dikti

Beşiktaş, sol bek transferi için Tyrell Malacia'yı transfer listesine ekledi.

Beşiktaş gözünü Manchester United'a dikti
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sol bek tranferinde gözünü Premier Lig devine çevirdi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Beşiktaş, bonservisi Manchester United'ta bulunan Tyrell Malacia'yı gündemine aldı.

Malacia'nın ayrılığa sıcak baktığı ise edinilen bilgiler arasında.


ROMA'DA YARIŞTA

26 yaşındaki oyuncunun transferi için İtalyan devi Roma'da devreye girdi.

Jadon Sancho'nun transferi için görüşmelerini sürdüren Roma, Malacia'nın da durumunu sordu.

Malacia en son PSV'de kiralık olarak oynamıştı. Hollandalı sol bekin Manchester United ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

PERFORMANSI

Malacia geçtiğimiz sezonda 21 maça çıktı, gol ve asist katkısında bulunamadı.

 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
2 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
3 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
4 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
5 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
9 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
10 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
18 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
