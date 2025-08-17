Beşiktaş gözünü Manchester United'a dikti

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sol bek tranferinde gözünü Premier Lig devine çevirdi.
Fabrizio Romano'nun haberine göre Beşiktaş, bonservisi Manchester United'ta bulunan Tyrell Malacia'yı gündemine aldı.
Malacia'nın ayrılığa sıcak baktığı ise edinilen bilgiler arasında.
ROMA'DA YARIŞTA
26 yaşındaki oyuncunun transferi için İtalyan devi Roma'da devreye girdi.
Jadon Sancho'nun transferi için görüşmelerini sürdüren Roma, Malacia'nın da durumunu sordu.
Malacia en son PSV'de kiralık olarak oynamıştı. Hollandalı sol bekin Manchester United ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
PERFORMANSI
Malacia geçtiğimiz sezonda 21 maça çıktı, gol ve asist katkısında bulunamadı.
