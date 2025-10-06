Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Eurocup B Grubu ikinci hafta maçında 7 Ekim Salı günü İngiltere'nin London Lions takımını konuk edecek.
Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Organizasyonun ilk haftasında Litvanya temsilcisi Lietkabelis ile deplasmanda karşılaşan siyah-beyazlılar, sahadan 85-79 mağlup ayrıldı.
Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar direkt çeyrek finale yükselecek. Her iki grupta 3. ile 6. sıra arasındaki ekipler ise 10-11 Mart tarihlerinde tek maç üzerinden çeyrek final için mücadele edecek.
Beşiktaş Gain'in konuğu London Lions!
Beşiktaş GAİN, BKT Eurocup'ta London Lions'ı konuk edecek.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Eurocup B Grubu ikinci hafta maçında 7 Ekim Salı günü İngiltere'nin London Lions takımını konuk edecek.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Fatih Tekke'nin Galatasaray planı!
-
9
Eyüpspor ve Kayserispor'a transfer yasağı!
-
8
Amorim'den kaleci tercihi için açıklama!
-
7
Halil Umut Meler, gol iptal nedenini açıkladı!
-
6
İbrahim Hacıosmanoğlu, canlı yayına çıkıyor!
-
5
Sergen Yalçın'dan derbi sonrası takıma sert uyarı!
-
4
Mert Hakan Yandaş'tan Samsunspor taraftarı ile tartışma!
-
3
İşte Davinson Sanchez'i bekleyen ceza!
-
2
Uğur Meleke: "Mourinho ve Ali Koç enkaz bıraktı!"
-
1
Jose Mourinho: "Kazanmak için risk almadım"
- 13:05 Bodrum FK zirvedeki yerini korudu
- 13:01 Mert Kömür Augsburg'da yıldızlaştı
- 12:51 Boluspor'da Florent Hasani, 1'inci Lig'e damga vuruyor
- 12:50 Hasan Şaş: "Icardi ve Sane, izne gitmesin!"
- 12:46 VakıfBank Başantrenörü Guidetti'den transferler için açıklama!
- 12:44 İlk 8 haftada 5 Süper Lig kulübü teknik direktör değiştirdi
- 12:41 Chelsea, Antoine Semenyo'nun peşinde!
- 12:35 Beşiktaş Gain'in konuğu London Lions!
- 12:27 Avrupa Şampiyonası'nda başarı için kürek çekecekler
- 12:25 Barcelona'da Stegen belirsizliği!
- 12:24 Tammy Abraham önce fedakarlığı sonra da görevini yaptı!
- 12:22 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley başlıyor!
- 12:21 Sergen Yalçın'lı Beşiktaş, derbilerde farklı!
- 12:18 Gazzeli futbolcu, gelecek umudunu kaybetti
- 12:10 Pist Şampiyonaları Türkiye'de düzenlendi
- 12:05 Liverpool'da gündem "Kriz"
- 12:00 Galatasaray MCT Technic'in FIBA Şampiyonlar Ligi'nde rakibi Igokea m:tel!
- 11:56 Milli para halterciler, Mısır'daki dünya şampiyonasında yarışacak
- 11:54 Beşiktaş'ın transfer döneminde çok konuşulan yıldızları ne yaptı!
- 11:42 Eyüpspor ve Kayserispor'a transfer yasağı!
- 11:41 Genç milli güreşçiler, Balkan Şampiyonası'nda "tulum çıkarmak" istiyor
- 11:37 Gaziantep FK'nin yenilmezlik serisi 6 maça çıktı
- 11:32 Miikka Muurinen: "Gelmiş geçmiş en iyi koç ile çalışacağım"
- 11:30 Trabzonspor'dan son 15 yılın en iyi ikinci performansı
- 11:30 Hapoel Tel Aviv başkanı: "Nigel Hayes-Davis'i Hapoel'e getirmek istiyorum"
- 11:21 Süper Lig'in Göztepe duvarı!
- 10:55 Kronik hata: Wilfried Ndidi
- 10:27 Jose Mourinho: "Kazanmak için risk almadım"
- 09:56 Beşiktaş'ta milli arada savunma operasyonu!
- 09:50 Trabzonspor'da Oulai'den beklenti yüksek
- 09:45 Galatasaray'da Uğurcan Çakır farkı
- 09:41 Mauro Icardi'nin mutsuzluğunun 3 nedeni!
- 09:37 Beşiktaş'ta Sergen Yalçın etkisi!
- 09:36 Trabzonspor'da kalede Onana farkı!
- 09:32 Beşiktaş, derbide fırsatı kaçırdı!
- 09:24 Fenerbahçe'de hücumcular yine suskun!
- 09:14 Trabzonspor'da hücum hattı yanıyor!
- 09:13 Derbide Osimhen'e geçit vermeyen Emirhan sınıfı geçti!
- 09:12 Okan Buruk'tan rotasyon açıklaması: "Büyük haksızlık olurdu"
- 09:07 Fatih Tekke'nin Galatasaray planı!
- 08:50 Sergen Yalçın'dan derbi sonrası takıma sert uyarı!
- 08:50 Beşiktaş'ta sorun: Sergen Yalçın'dan karar!
- 08:48 İlkay Gündoğan'dan derbide devre arası konuşması!
- 08:41 Beşiktaş'ta kötü tablo!
- 08:33 İbrahim Hacıosmanoğlu, canlı yayına çıkıyor!
- 08:29 Galatasaray'ın dinamosu: Lucas Torreira
- 08:23 Galatasaray'dan derbi için karar: Başvuru yapılacak mı?
- 08:07 İşte Davinson Sanchez'i bekleyen ceza!
- 08:01 Leroy Sane: "Bu kararı anlıyorum"
- 07:53 İşte Singo'nun kaçıracağı maçlar!
- 01:11 Mourinho'lu Benfica, Porto ile yenişemedi!
- 00:47 İlker Yağcıoğlu'ndan Skriniar ve Talisca için flaş açıklamalar!
- 23:56 Atletico Madrid, 10 kişi 1 puanı kurtardı
- 23:39 Juventus - Milan derbisi sessiz!
- 23:37 Lille ve Paris puanları paylaştı!
- 23:09 Trendyol 1.Lig'de son görünüm!
- 23:04 Trendyol Süper Lig'de son görünüm!
- 23:01 Stanimir Stoilov: "Varmak istediğim noktadan çok uzağız"
- 22:58 Nuri Şahin: "Bazı şeyleri oturtacağız"
- 22:49 Uğur Meleke: "Mourinho ve Ali Koç enkaz bıraktı!"
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Mert Kömür Augsburg'da yıldızlaştı
Barcelona'da Stegen belirsizliği!
Liverpool'da gündem "Kriz"
Manchester City, Haaland'la üç puana uzandı!
Donyell Malen yıldızlaştı, Aston Villa iki golle kazandı!
Everton, Crystal Palace'ın serisini bitirdi!
Bologna, Pisa'yı farklı geçti
Wolverhampton'a 86'da şok!
Newcastle United, sahasında Postecoglou'yu üzdü!
Amorim'den kaleci tercihi için açıklama!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|8
|7
|1
|0
|20
|3
|22
|2
|Trabzonspor
|8
|5
|2
|1
|13
|6
|17
|3
|Göztepe
|8
|4
|4
|0
|11
|2
|16
|4
|Fenerbahçe
|8
|4
|4
|0
|12
|5
|16
|5
|Gaziantep FK
|8
|4
|2
|2
|12
|12
|14
|6
|Beşiktaş
|7
|4
|1
|2
|12
|9
|13
|7
|Samsunspor
|8
|3
|4
|1
|10
|8
|13
|8
|Konyaspor
|7
|3
|2
|2
|13
|9
|11
|9
|Alanyaspor
|8
|2
|4
|2
|10
|9
|10
|10
|Antalyaspor
|8
|3
|1
|4
|9
|13
|10
|11
|Kasımpaşa
|8
|2
|3
|3
|8
|9
|9
|12
|Rizespor
|7
|2
|2
|3
|9
|11
|8
|13
|Başakşehir
|7
|1
|3
|3
|6
|7
|6
|14
|Gençlerbirliği
|8
|1
|2
|5
|7
|12
|5
|15
|Kocaelispor
|8
|1
|2
|5
|5
|12
|5
|16
|Eyüpspor
|8
|1
|2
|5
|4
|11
|5
|17
|Kayserispor
|8
|0
|5
|3
|5
|17
|5
|18
|Karagümrük
|8
|1
|0
|7
|7
|18
|3