Beşiktaş Gain'in konuğu London Lions!

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Eurocup B Grubu ikinci hafta maçında 7 Ekim Salı günü İngiltere'nin London Lions takımını konuk edecek.



Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.



Organizasyonun ilk haftasında Litvanya temsilcisi Lietkabelis ile deplasmanda karşılaşan siyah-beyazlılar, sahadan 85-79 mağlup ayrıldı.



Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar direkt çeyrek finale yükselecek. Her iki grupta 3. ile 6. sıra arasındaki ekipler ise 10-11 Mart tarihlerinde tek maç üzerinden çeyrek final için mücadele edecek.



