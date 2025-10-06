Beşiktaş Gain'in konuğu London Lions!

Beşiktaş GAİN, BKT Eurocup'ta London Lions'ı konuk edecek.

calendar 06 Ekim 2025 12:35
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş Gain'in konuğu London Lions!
Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Eurocup B Grubu ikinci hafta maçında 7 Ekim Salı günü İngiltere'nin London Lions takımını konuk edecek.

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Organizasyonun ilk haftasında Litvanya temsilcisi Lietkabelis ile deplasmanda karşılaşan siyah-beyazlılar, sahadan 85-79 mağlup ayrıldı.

Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar direkt çeyrek finale yükselecek. Her iki grupta 3. ile 6. sıra arasındaki ekipler ise 10-11 Mart tarihlerinde tek maç üzerinden çeyrek final için mücadele edecek. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
