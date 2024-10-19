Beşiktaş Fibabanka, Denizli'de galip

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. hafta maçında Beşiktaş Fibabanka, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'e konuk oldu.



Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan maçı Siyah-Beyazlılar 86-72 kazandı.



Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, 3 haftada 2. galibiyetini aldı. Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'in ise ligde galibiyeti bulunmuyor.

Salon: Pamukkale Üniversitesi



Hakemler: Kerem Baki, Mehmet Serdar Ünal, Musa Kazım Çetin



Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Muhaymin Mustafa 3, Cooper 7, Tyler Cook 26, Bleijenbergh 7, McLemore 19, Arca Tüloğlu 2, Shittu, Lomazs 8, Ayberk Olmaz,



Beşiktaş Fibabanka: Mathews 9, Needham 11, Berk Uğurlu 11, Sleva 20, Terry 13, Allman 8, Yiğit Arslan, Morgan 8, Kerem Konan, Martin 6,



1. Periyot: 15-12



Devre: 31-34



3. Periyot: 48-58



Beş faulle oyundan çıkan: 35.72 Terry (Beşiktaş Fibabanka)













