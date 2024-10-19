Beşiktaş Fibabanka, Denizli'de galip

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. hafta maçında Beşiktaş Fibabanka, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 86-72 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş Fibabanka, Denizli'de galip
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19 Ekim 2024 17:41
Son güncelleme 19 Ekim 2024 17:45
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. hafta maçında Beşiktaş Fibabanka, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'e konuk oldu. 

Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan maçı Siyah-Beyazlılar 86-72 kazandı. 

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, 3 haftada 2. galibiyetini aldı. Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'in ise ligde galibiyeti bulunmuyor. 
 Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Kerem Baki, Mehmet Serdar Ünal, Musa Kazım Çetin

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Muhaymin Mustafa 3, Cooper 7, Tyler Cook 26, Bleijenbergh 7, McLemore 19, Arca Tüloğlu 2, Shittu, Lomazs 8, Ayberk Olmaz,

Beşiktaş Fibabanka: Mathews 9, Needham 11, Berk Uğurlu 11, Sleva 20, Terry 13, Allman 8, Yiğit Arslan, Morgan 8, Kerem Konan, Martin 6,

1. Periyot: 15-12

Devre: 31-34

3. Periyot: 48-58

Beş faulle oyundan çıkan: 35.72 Terry (Beşiktaş Fibabanka)






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