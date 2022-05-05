Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın hakemi belli oldu.



Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakeminin Arda Kardeşler olduğu duyuruldu.



Arda Kardeşler, Süper Lig'de ilk kez bir derbi karşılaşmasında görev yapacak.



BEŞİKTAŞ'IN SON 4 MAÇININ 3'ÜNE ATANDI



MHK, Beşiktaş'ın oynadığı son 4 maçının 3'ünde Arda Kardeşler'e görev verdi.



Giresunspor 0-0 Beşiktaş (Orta Hakem)

Beşiktaş 0-3 Kasımpaşa (VAR Hakemi)

Beşiktaş - Fenerbahçe (Orta Hakem)





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