Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbinin hakemi açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
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05 Mayıs 2022 12:33
Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın hakemi belli oldu.

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakeminin Arda Kardeşler olduğu duyuruldu.

Arda Kardeşler, Süper Lig'de ilk kez bir derbi karşılaşmasında görev yapacak.

BEŞİKTAŞ'IN SON 4 MAÇININ 3'ÜNE ATANDI

MHK, Beşiktaş'ın oynadığı son 4 maçının 3'ünde Arda Kardeşler'e görev verdi.

Giresunspor 0-0 Beşiktaş (Orta Hakem)
Beşiktaş 0-3 Kasımpaşa (VAR Hakemi)
Beşiktaş - Fenerbahçe (Orta Hakem)

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