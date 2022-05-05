Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın hakemi belli oldu.
Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakeminin Arda Kardeşler olduğu duyuruldu.
Arda Kardeşler, Süper Lig'de ilk kez bir derbi karşılaşmasında görev yapacak.
BEŞİKTAŞ'IN SON 4 MAÇININ 3'ÜNE ATANDI
MHK, Beşiktaş'ın oynadığı son 4 maçının 3'ünde Arda Kardeşler'e görev verdi.
Giresunspor 0-0 Beşiktaş (Orta Hakem)
Beşiktaş 0-3 Kasımpaşa (VAR Hakemi)
Beşiktaş - Fenerbahçe (Orta Hakem)
Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakeminin Arda Kardeşler olduğu duyuruldu.
Arda Kardeşler, Süper Lig'de ilk kez bir derbi karşılaşmasında görev yapacak.
BEŞİKTAŞ'IN SON 4 MAÇININ 3'ÜNE ATANDI
MHK, Beşiktaş'ın oynadığı son 4 maçının 3'ünde Arda Kardeşler'e görev verdi.
Giresunspor 0-0 Beşiktaş (Orta Hakem)
Beşiktaş 0-3 Kasımpaşa (VAR Hakemi)
Beşiktaş - Fenerbahçe (Orta Hakem)
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