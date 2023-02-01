Beşiktaş, Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic'in transferi için anlaşma sağladıktan sonra, VavaCars Fatih Karagümrük'te forma giyen Fabio Borini için harekete geçti.



Beşiktaş, Fabio Borini için Vavacars Fatih Karagümrük masaya oturdu. Kırmızı-siyahlılar sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Borini için sözleşmesinde yazan 2,5 milyon euroluk bedeli istiyor. Beşiktaş ise rakamı düşürmeye çalışıyor.



Transfer için yapılacan pazarlıklar neticesinde anlaşma sağlanması durumunda İtalyan golcü siyah beyazlı formayı giyecek.



VavaCars Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Borini'ye yeni sözleşme teklif etti ama İtalyan futbolcu, bu teklife olumsuz yanıt verdi.



Süper Lig'de bu sezon 19 maça çıkan 31 yaşındaki İtalyan futbolcu, 12 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.





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