Beşiktaş Emlakjet, Avrupa'ya veda etti

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda mücadele eden Beşiktaş Emlakjet, elemelerin yarı final aşamasında Cholet Basket'e 93-62 yenildi ve elendi.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş Emlakjet, Avrupa'ya veda etti
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29 Eylül 2022 00:01
Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası elemelerinin yarı finalinde, Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, Fransa'nın Cholet Basket takımına 93-62 yenilerek elendi.

La Meilleraie Spor Salonu'ndaki karşılaşmada, siyah-beyazlı takım, ilk çeyreği 22-20 geride kapattı. Beşiktaş, ikinci çeyrekte farkın açılmasına engel olamadı ve devreye 51-26 geride girdi.

İkinci yarıda da farkı eritemeyen Beşiktaş, maçtan da 93-62 mağlup ayrıldı ve turnuvaya veda etti.

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