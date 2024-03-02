Beşiktaş derbide kapalı gişe!

Beşiktaş, pazar günkü derbide taraftarının desteğini en iyi şekilde arkasında hissedecek. Taraftar, Fernando Santos ve öğrencileri için Dolmabahçe'de büyük itici güç olacak.
Siyah-Beyazlılar, pazar akşamı oynanacak derbiyi full tribünler önünde oynayacak. Satışa sunulan biletleri saniyeler içerisinde tüketen futbolseverler, Galatasaray karşısında takımlarına tam destek olacak.
Tüpraş Stadı'nda tam 42 bin Kartal tribünlerdeki yerini alacak.
Siyah-Beyazlılar, pazar akşamı oynanacak derbiyi full tribünler önünde oynayacak. Satışa sunulan biletleri saniyeler içerisinde tüketen futbolseverler, Galatasaray karşısında takımlarına tam destek olacak.
Tüpraş Stadı'nda tam 42 bin Kartal tribünlerdeki yerini alacak.
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