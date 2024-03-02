Beşiktaş derbide kapalı gişe!

Beşiktaş, pazar günü evinde ağırlayacağı Galatasaray derbisinde full tribünler önüne çıkacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş derbide kapalı gişe!
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02 Mart 2024 14:39
Son güncelleme 02 Mart 2024 14:40
Beşiktaş, pazar günkü derbide taraftarının desteğini en iyi şekilde arkasında hissedecek. Taraftar, Fernando Santos ve öğrencileri için Dolmabahçe'de büyük itici güç olacak.

Siyah-Beyazlılar, pazar akşamı oynanacak derbiyi full tribünler önünde oynayacak. Satışa sunulan biletleri saniyeler içerisinde tüketen futbolseverler, Galatasaray karşısında takımlarına tam destek olacak.

Tüpraş Stadı'nda tam 42 bin Kartal tribünlerdeki yerini alacak.

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