Beşiktaş derbi öncesi 3 puanı aldı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında İstanbulspor'u konuk etti.



Vodafone Park Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 3-1 kazanarak haftayı galibiyetle kapattı.



Mücadelede Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Cenk Tosun, 56. dakikada ise Vincent Aboubakar ve 90+3'te Redmond kaydetti. İstanbulspor'un tek sayısı ise 70. dakikada Lokilo'dan geldi. Öte yandan İstanbulspor'un 50. dakikada Muammer ile bir şutu ve Beşiktaş'ın 90. dakikada Maxim ile bir kafa vuruşu direkten döndü.



Siyah beyazlılar bu galibiyetle üst üste 3. kez kazanarak lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftayı iyi değerlendirmeyi başardı. İstanbulspor ise 3 maçlık galibiyet serisi sonrası aldığı bu mağlubiyetle 24 puanda kaldı.



Önümüzdeki hafta ise Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe derbisine çıkarken İstanbulspor ise evinde Karagümrük'ü ağırlayacak.



GHEZZAL 5 AY SONRA 11'DE



Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında İstanbulspor'u konuk eden Beşiktaş'ta tecrübeli futbolcu Rachid Ghezzal, yaklaşık 5 ay sonra siyah-beyazlı formayla ilk 11'de sahaya çıktı.



Son olarak ligin 10. haftasında Trabzonspor ile 16 Ekim 2022'de oynanan karşılaşmaya 11'de başlayan 30 yaşındaki futbolcu, daha sonra yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre forma giyemedi.



Ghezzal, Demir Grup Sivasspor ile oynanan 23. hafta mücadelesinin son dakikasında oyuna dahil olurken, Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesinde bir başka sakatlık daha yaşayarak yine takımdan ayrı kaldı.



Antalyaspor ile oynanan erteleme maçı öncesinde 11 kişilik kadroya dahil edilen Ghezzal, ısınma sırasında yaşadığı sakatlıkla sebebiyle son anda kadrodan çıkarıldı. Siyah-beyazlı oyuncu, MKE Ankaragücü ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarında da sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.



Ghezzal, Trabzonspor maçının ardından İstanbulspor müsabakasıyla 153 gün sonra yeniden siyah-beyazlı formayla taraftarlarının önüne çıktı.



KADRODA TEK DEĞİŞİKLİK



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ligde oynanan son Medipol Başakşehir maçının kadrosunda tek değişiklik yaptı.



Güneş, sakatlığı sona eren Ghezzal'i oyuna sürerken, bir önceki hafta forma giyen Nathan Redmond'u yedek soyundurdu.



Kaleyi Mert Günok'a teslim eden Güneş, savunmada Onur Bulut, Tayyip Talya Sanuç, Omar Colley ve Arthur Masuaku'ya görev verdi. Orta alanın merkezinde Salih Uçan, Amir Hadziahmetovic ve Gedson Fernandes'e forma veren Güneş, hücum hattını ise Rachid Ghezzal, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'dan oluşturdu.



ÇANAKKALE ZAFERİ UNUTULMADI



Beşiktaş, 18Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. unutmadı.



Karşılaşma öncesinde skorborddan Çanakkale Zaferi ile ilgili video paylaşılırken, futbolcuların yer aldığı bir başka video ile depremzedeler ile ilgili yardım çağrısında bulunuldu.



Ayrıca, kapalı tribün olarak adlandırılan bölgeyi tamamen kaplayacak şekilde "Kahramanlık ruhumuzda var. Çanakkale Zaferi'nin 108. yılında tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz." yazılı bir pankart açıldı.



DEVRE BİTMEDEN CENK TOSUN



Karşılaşmaya Beşiktaş etkili başlayan taraf oldu. Oyun üstünlüğünü elinde bulunduran siyah beyazlılar, direkt pasa dayalı oyunuyla İstanbulspor kalesine gitmeye çalıştı.



Bol pas hatasının yapıldığı ilk yarıda Beşiktaş'ın ilk tehlikeli şutu 22. dakikada Masuaku'dan geldi. Kornerden seken topa gelişine vuran Masuaku'nun şutu yandan dışarı gitti.



Maçta ilk yarı bitmeden ise sahneye çıkan isim Cenk Tosun oldu. 42. dakikada Ghezzal'ın kullandığı korneri arka direkte iyi takip eden Cenk Tosun, savunmanın önünde kafayı vurarak topu ağlara gönderdi ve siyah beyazlılar ilk yarıyı önde tamamladı.



İSTANBULSPOR ARADIĞI GOLÜ BULDU



İkinci yarıya etkili başlayan taraf ise konuk İstanbulspor oldu. Dakikalar 50'yi gösterdiğinde Muammer'in ceza sahası dışından sert şutu direkten dışarı çıktı.



Dakikalar 70'i gösterdiğinde ise İstanbulspor Lokilo ile golü bularak farkı bire indirdi. Mert Günok'un hatalı pasında Lokilo topu Ethemi'ye bıraktı. Onun içeri çevirdiği topu iyi takip eden Lokilo düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.



VAR'DA PENALTI KARARI ÇIKMADI



Mücadelede farkın bire indiği anlarda İstanbulspor arka arkaya savunma arkasına sarktığı pozisyonlar üreterek beraberliği aradı. 76. dakikaya gelindiğinde savunma arkasına atılan topta Ethemi karşı karşıya kaldı. Vuruşunda kaleci Mert gole izin vermedi.



İstanbulsporlu futbolcular penaltı bekledi. Hakem Ali Şansalan'ın VAR'a giderek izlediği pozisyonun ardından devam kararı çıktı.



SON SÖZÜ REDMOND SÖYLEDİ



Karşılaşmada son dakikalara girilirken sahneye çıkan isim olan Redmond, ceza sahası dışından attığı şık golle maçın skorunu 3-1 olarak belirledi.



Nathan Redmond, sol ayağıyla ceza sahası dışından harika vurdu. Kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadeleyi Beşiktaş 3-1 kazanmayı başardı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



22. dakikada maçtaki ilk tehlikeli atak Beşiktaş'tan geldi. Ghezzal'ın sağdan kullandığı korner atışında savunmanın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlağa ceza yayı üzerindeki Masuaku çok sert vurdu ama top az farkla yandan auta çıktı.



42. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ taraftan kazanılan korner atışında topun başına geçen Rachid Ghezzal, bu kez kale sahasının içine ortaladı. Savunmanın arasında iyi yükselen Cenk Tosun, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0



İkinci yarı birazdan...





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