Beşiktaş, deplasmanda Zeren Spor'a mağlup

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Zeren Spor, sahasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, deplasmanda Zeren Spor'a mağlup
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05 Ocak 2025 16:09
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Beşiktaş, Zeren Spor'a konuk oldu.

TVF Ziraat Bankkart Salonu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart 

Hakemler: İlknur Çakar, Yıldıray Turan

Zeren Spor: Kübra Akman, Malinov, Uzelac, Fatma Beyaz, Mihajlovic, Şeyma Ercan Küçükaslan (Ceren Önal, Hilal Kocakara, Fabris, Yasemin Şahin, İdil Naz Başcan, Kochurina)

Beşiktaş: Dilay Özdemir, Saliha Şahin, Beliz Başkır, Brakocevic, Rozanski, Maglio (Gizem Güreşen, Derya Güç, Hümay Fırıncıoğlu, Merve Tanıl, Begüm Kaçmaz, Merve Nezir) 

Setler: 17-25, 25-16, 24-26, 25-23, 15-13

Süre: 133 dakika

 

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