Beşiktaş, Borini transferini bitiriyor

Transfer sezonu sona ermeden kadrosuna bir kanat oyuncusu transfer etmek isteyen Beşiktaş, Karagümrük'ün İtalyan oyuncusu Fabio Borini'nin transferinde sona yaklaştı. Transferi ilk etapta takas yöntemi ile bitirmek isteyen Siyah- Beyazlılar, Karagümrük'e George Kevin N'Koudou'yu bonservisiyle önerdi.



TAKAS OLMAZSA BONSERVİS



Karagümrük'ten haber bekleyen Kara Kartal'ın teklifinin bununla sınırlı olmayacağı takasın kabul edilmemesi durumunda da transferi para ödeyerek bitireceği belirtildi. Teknik Direktör Şenol Güneş'in de çok istediği yıldız oyuncunun da Beşiktaş'a sıcak baktığı ve transferin gerçekleşmesi durumunda mutluluk duyacağı belirtildi.



Bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla ligde 20 maça çıkan 31 yaşındaki İtalyan futbolcu bu maçlarda 12 gol ve 8 asistle harika bir performans sergiledi.









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