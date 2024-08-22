Beşiktaş ayrılığı açıkladı!

Beşiktaş, Jackson Muleka'nın Suudi Arabistan'dan Al-Kholood kulübüne kiralandığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Jackson Muleka, 2024-25 sezonu sonuna kadar Suudi Arabistan'dan Al-Kholood kulübüne geçici transfer olmuştur. Jackson Muleka'ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Beşiktaş, Demokratik Kongolu oyuncu Muleka'yı 2022 yazında Standard Liege'den 3.3 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.
Beşiktaş forması altında 80 maça çıkan Muleka, 15 gol attı ve 3 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Jackson Muleka, 2024-25 sezonu sonuna kadar Suudi Arabistan'dan Al-Kholood kulübüne geçici transfer olmuştur. Jackson Muleka'ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Beşiktaş, Demokratik Kongolu oyuncu Muleka'yı 2022 yazında Standard Liege'den 3.3 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.
Beşiktaş forması altında 80 maça çıkan Muleka, 15 gol attı ve 3 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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