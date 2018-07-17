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Beşiktaş, Avrupa'ya taraftar götürmüyor!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasman maçlarına taraftar götürmeyeceklerini açıkladı.

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş, Avrupa'ya taraftar götürmüyor!
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17 Temmuz 2018 15:50
Beşiktaş, UEFA'dan ceza alma ihtimaline karşın deplasmana taraftar götürmeyeceklerini açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklanmada, "2018-2019 sezonunun başlamasına az bir zaman kala Futbol Takımımız, hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdürmektedir. Beşiktaşımız, bu sezon ligin yanı sıra ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde de temsil edecek. Tüm camiamız ile birlikte başarılı bir sezon geçirmek için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Taraftarlarımıza da bu mücadele dönemi sırasında önemli görevler düşecektir. Her zaman yanımızda olan büyük taraftarımızın, yine takımımız ile tek bir vücut olacağından eminiz. UEFA'dan ceza alma ihtimalimize karşın, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da Avrupa deplasmanlarına taraftarlarımızı götürmeyeceğiz. UEFA Avrupa Ligi deplasman maçlarımız için, taraftarlarımızın bireysel organizasyonlar yapmamasını önemle rica ederiz." ifadeleri yer aldı.

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