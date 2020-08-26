Beşiktaş Avrupa Ligi'nde! Temsilcilerimiz kaç eleme turu oynayacak?

Şampiyonlar Ligi'nde PAOK'a elenen Beşiktaş'ın da UEFA Avrupa Ligi elemesi oynaması kesinleştikten sonra tüm temsilcilerimizin gruplara kalmak için kaç eleme turu oynayacakları kesinleşti.

Beşiktaş Avrupa Ligi'nde! Temsilcilerimiz kaç eleme turu oynayacak?
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26 Ağustos 2020 00:09
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turunda veda etmesinin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek tüm temsilcilerimizin durumları netlik kazandı.

Siyah beyazlı temsilcimizin, UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamalarına kalabilme mücadelesi 3. Eleme Turu'ndan başlayacak. Beşiktaş eğer tur atlarsa 1 tur daha oynayarak gruplara kalma şansı yakalayacak.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Alanyaspor ise tıpkı Beşiktaş gibi 3. Eleme Turu'nda Avrupa kupalarına giriş yapacak. Bir diğer temsilcimiz Galatasaray ise play-off turundan UEFA Avrupa Ligi'ne giriş yapacak ve kurada çıkacak rakibini elerse gruplara kalma başarısı gösterecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde eleme turunda oynanacak maçlar tek maç üzerinden oynanacak, yani rövanşları olmayacak. Ayrıca karşılaşmalara yüksek olasılıkla seyirci alınmayacak.

BEŞİKTAŞ KURADA SERİBAŞI

Beşiktaş'ın seribaşı olduğu UEFA Avrupa Ligi 3. Ön eleme turundaki muhtemel rakipleri ise şöyle

Rijeka / Hırvatistan
Charleroi / Belçika
Desna / Ukrayna
SonderjyskE / Danimarka
Anorthosis / Kıbrıs R.K.
St. Gallen / İsviçre
Vojvodina / Sırbistan

 

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