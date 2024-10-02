Beşiktaş, Ajax sonrası bir ilk peşinde!

UEFA Avvrupa Ligi ilk maçında Ajax deplasmanında sahadan 4-0'lık mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 7. hafta maçında Kayserispor'u 3-0 yenerek Frankfurt maçı öncesi moral depoladı.
Masuaku, Al Musrati ve Svensson gibi önemli eksiklerine rağmen Bellona Kayserispor'u ikinci yarıda attığı gollerle yenmeyi başaran Beşiktaş altın değerinde bir galibiyet elde etti. Üç golle alınan üç puan siyah-beyazlı takıma ilaç gibi geldi.
Masuaku, Al Musrati ve Svensson gibi önemli eksiklerine rağmen Bellona Kayserispor'u ikinci yarıda attığı gollerle yenmeyi başaran Beşiktaş altın değerinde bir galibiyet elde etti. Üç golle alınan üç puan siyah-beyazlı takıma ilaç gibi geldi.
MORAL DEPOLADI
Ajax karşısında alınan 4-0'lık yenilgi nedeniyle eleştiri oklarına hedef olan Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ve futbolcular, Kayserispor galibiyetiyle moral depoladı. Svensson ile Masuaku'nun yokluğunda Rashica ve Emirhan çok iyi performans sergiledi. Rashica orjinal bir sağ bek gibi oynadı, Immobile'ye yaptığı güzel asistle alkış topladı. Stoper olan Emirhan da sol bekte iyi bir maç çıkardı. Genç oyuncu hücuma fazla çıkamasa da savunmada rakiplerine hiç geçit vermedi.
Ajax karşısında alınan 4-0'lık yenilgi nedeniyle eleştiri oklarına hedef olan Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ve futbolcular, Kayserispor galibiyetiyle moral depoladı. Svensson ile Masuaku'nun yokluğunda Rashica ve Emirhan çok iyi performans sergiledi. Rashica orjinal bir sağ bek gibi oynadı, Immobile'ye yaptığı güzel asistle alkış topladı. Stoper olan Emirhan da sol bekte iyi bir maç çıkardı. Genç oyuncu hücuma fazla çıkamasa da savunmada rakiplerine hiç geçit vermedi.
Kayserispor'a karşı kalesini kapatan Beşiktaş 4 golle ligin en az gol yiyen takımı durumunda bulunuyor. Bir maçı eksik olan Kartal rakip fileleri 14 kez havalandırırken, müsabaka başına 2,3 gol ortalaması yakaladı.
Kayserispor karşısında elde edilen kritik galibiyet, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın oynanacak Eintracht Frankfurt maçı öncesi takımın özgüveni yeniden yükseltti. Siyah-beyazlı takım evinde Alman rakibini yenerek Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetine imza atmaya çalışacak.
Kayserispor karşısında elde edilen kritik galibiyet, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın oynanacak Eintracht Frankfurt maçı öncesi takımın özgüveni yeniden yükseltti. Siyah-beyazlı takım evinde Alman rakibini yenerek Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetine imza atmaya çalışacak.