Beşiktaş, Ajax sonrası bir ilk peşinde!

MORAL DEPOLADI



Ajax karşısında alınan 4-0'lık yenilgi nedeniyle eleştiri oklarına hedef olan Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ve futbolcular, Kayserispor galibiyetiyle moral depoladı. Svensson ile Masuaku'nun yokluğunda Rashica ve Emirhan çok iyi performans sergiledi. Rashica orjinal bir sağ bek gibi oynadı, Immobile'ye yaptığı güzel asistle alkış topladı. Stoper olan Emirhan da sol bekte iyi bir maç çıkardı. Genç oyuncu hücuma fazla çıkamasa da savunmada rakiplerine hiç geçit vermedi.





Kayserispor'a karşı kalesini kapatan Beşiktaş 4 golle ligin en az gol yiyen takımı durumunda bulunuyor. Bir maçı eksik olan Kartal rakip fileleri 14 kez havalandırırken, müsabaka başına 2,3 gol ortalaması yakaladı.



Kayserispor karşısında elde edilen kritik galibiyet, UEFA Avrupa Ligi 'nde yarın oynanacak Eintracht Frankfurt maçı öncesi takımın özgüveni yeniden yükseltti. Siyah-beyazlı takım evinde Alman rakibini yenerek Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetine imza atmaya çalışacak.



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