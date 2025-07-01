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Beşiktaş'a yeni orta saha: Diamonde

Transferde hız kazanan Beşiktaş, Rangers oyuncusu Mohamed Diomande'ye teklif yaptı.

calendar 01 Temmuz 2025 16:19 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2025 16:20
Fotoğraf: rangers.co.uk
Beşiktaş'a yeni orta saha: Diamonde
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Yeni sezon kadro planlamalarını sürdüren Beşiktaş, orta saha rotasyonunu güçlendirmek amacıyla Glasgow Rangers'ın orta sahası Mohamed Diamonde'ye teklif yaptı.

Fussballeuropa'nın haberine göre Beşiktaş, Mohamed Diamonde için 10 milyon euro'yu gözden çıkardı.

İki takım arasındaki görüşmelerin devam ettiği iddia edildi.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI

Mohamed Diamonde, Rangers forması ile geçtiğimiz sezon 54 maça çıktı ve 6 gol 9 asist yaptı.

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