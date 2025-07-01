Yeni sezon kadro planlamalarını sürdüren Beşiktaş, orta saha rotasyonunu güçlendirmek amacıyla Glasgow Rangers'ın orta sahası Mohamed Diamonde'ye teklif yaptı.
Fussballeuropa'nın haberine göre Beşiktaş, Mohamed Diamonde için 10 milyon euro'yu gözden çıkardı.
İki takım arasındaki görüşmelerin devam ettiği iddia edildi.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI
Mohamed Diamonde, Rangers forması ile geçtiğimiz sezon 54 maça çıktı ve 6 gol 9 asist yaptı.
Fussballeuropa'nın haberine göre Beşiktaş, Mohamed Diamonde için 10 milyon euro'yu gözden çıkardı.
İki takım arasındaki görüşmelerin devam ettiği iddia edildi.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI
Mohamed Diamonde, Rangers forması ile geçtiğimiz sezon 54 maça çıktı ve 6 gol 9 asist yaptı.