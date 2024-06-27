Beşiktaş'a Süper Lig'den transfer: Atal

Beşiktaş, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Adana Demirspor'da forma giyen ve Akdeniz ekibi ile sözleşmesi sona eren sağ bek Youcef Atal ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a Süper Lig'den transfer: Atal
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27 Haziran 2024 16:40
Gabriel Paulista ve Rafa Silva'yı kadrosuna katarak transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapan Beşiktaş, gündemine Youcef Atal'ı aldı.

BEŞİKTAŞ VE EYÜPSPOR

Cezayir medyasında yer alan habere göre, Atal ile Beşiktaş dışında Süper Lig'e yeni yükselen Eyüpspor'un da ilgilendiği öne sürüldü.

SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ

28 yaşındaki Atal, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Adana Demirspor forması giymişti. Cezayirli futbolcunun Akdeniz temsilcisi ile sözleşmesi sona erdi.

Adana Demirspor forması altında 11 maçta sahaya çıkan Atal, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

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