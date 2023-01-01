Beşiktaş'a Romain Saiss piyangosu; 6 milyon euro

Beşiktaş'ın, Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla büyük sükse yaratan Faslı stoper Romain Saiss'e gelen teklifler yönetimi düşündürmeye başladı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a Romain Saiss piyangosu; 6 milyon euro
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01 Ocak 2023 16:15
Romain Saiss
Romain Saiss
Beşiktaş
Beşiktaş'ın, Dünya Kupası'nda sükse yapan Romain Saiss ile yollarını ayırma ihtimali doğdu

6 MİLYON EURO

Fransa, Almanya ve İspanya'dan talipleri olan 32 yaşındaki stoper için konuşulan rakam 6 milyon euro. Eğer transfer kulislerindeki iddialar gerçeğe dönüşürse siyah-beyazlı yönetim tecrübeli oyuncuya olan teklifleri değerlendirebileceği öğrenildi.

Yönetimi transfer dönemi açılır açılmaz Saiss'in menajeri ile görüşüp durumu netleştirecek. Siyah-beyazlılar, Wolverhampton'da 6 sezon forma giyen Faslı stoperi sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.



 
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