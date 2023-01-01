Beşiktaş'a Romain Saiss piyangosu; 6 milyon euro

Beşiktaş'ın, Dünya Kupası'nda sükse yapan Romain Saiss ile yollarını ayırma ihtimali doğduFransa, Almanya ve İspanya'dan talipleri olan 32 yaşındaki stoper için konuşulan rakam 6 milyon euro. Eğer transfer kulislerindeki iddialar gerçeğe dönüşürse siyah-beyazlı yönetim tecrübeli oyuncuya olan teklifleri değerlendirebileceği öğrenildi.Yönetimi transfer dönemi açılır açılmaz Saiss'in menajeri ile görüşüp durumu netleştirecek. Siyah-beyazlılar, Wolverhampton'da 6 sezon forma giyen Faslı stoperi sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.