Beşiktaş'a Romain Saiss piyangosu; 6 milyon euro

Beşiktaş'ın, Dünya Kupası'nda sükse yapan Romain Saiss ile yollarını ayırma ihtimali doğdu
6 MİLYON EURO
Fransa, Almanya ve İspanya'dan talipleri olan 32 yaşındaki stoper için konuşulan rakam 6 milyon euro. Eğer transfer kulislerindeki iddialar gerçeğe dönüşürse siyah-beyazlı yönetim tecrübeli oyuncuya olan teklifleri değerlendirebileceği öğrenildi.
Yönetimi transfer dönemi açılır açılmaz Saiss'in menajeri ile görüşüp durumu netleştirecek. Siyah-beyazlılar, Wolverhampton'da 6 sezon forma giyen Faslı stoperi sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.
6 MİLYON EURO
Fransa, Almanya ve İspanya'dan talipleri olan 32 yaşındaki stoper için konuşulan rakam 6 milyon euro. Eğer transfer kulislerindeki iddialar gerçeğe dönüşürse siyah-beyazlı yönetim tecrübeli oyuncuya olan teklifleri değerlendirebileceği öğrenildi.
Yönetimi transfer dönemi açılır açılmaz Saiss'in menajeri ile görüşüp durumu netleştirecek. Siyah-beyazlılar, Wolverhampton'da 6 sezon forma giyen Faslı stoperi sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.