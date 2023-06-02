Beşiktaş'a Paraguaylı orta saha: Diego Gomez

Yeni sezon için transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş orta saha transferi için ciddi bir hamle yaptı. Siyah-Beyazlı kulübün gündeminde Paraguaylı bir oyuncu var.
Club Libertad'da forma giyen merkez orta saha oyuncusu için Beşiktaşlı kurmayların oyuncunun menajeri ile temas kurduğu ve başarılı geçen bir görüşme yaptığı öğrenildi. Sözleşmesi devam eden Diego Gomez için kulübü Libertad ile de görüşle yapılacak.
3 MİLYON EURO
20 yaşındaki oyuncunun 3 milyon Euro civarında bonservis bedeli bulunuyor. Merkez orta saha dışında 10 numaralı bölgede de forma giyebilen Gomez genç yaşına rağmen 2 kez Paraguay Milli Takım formasını da giydi. Sağ ayağını kullanan 1.85 boyundaki merkez orta sahanın gelişime açık olduğu da gelen haberler arasında.
ŞENOL GÜNEŞ DE ONAY VERDİ
Avrupa'nın başka kulüplerinin de gündeminde olduğu öğrenilen Diego Gomez için Beşiktaşlı kurmaylar ellerini çabuk tutmaya çalışıyorlar. Oyuncu hakkında teknik direktör Şenol Güneş'in haberdar olduğu ve uygun şartlarda transferine onay verdiği de ifade ediliyor.
Club Libertad'da forma giyen merkez orta saha oyuncusu için Beşiktaşlı kurmayların oyuncunun menajeri ile temas kurduğu ve başarılı geçen bir görüşme yaptığı öğrenildi. Sözleşmesi devam eden Diego Gomez için kulübü Libertad ile de görüşle yapılacak.
3 MİLYON EURO
20 yaşındaki oyuncunun 3 milyon Euro civarında bonservis bedeli bulunuyor. Merkez orta saha dışında 10 numaralı bölgede de forma giyebilen Gomez genç yaşına rağmen 2 kez Paraguay Milli Takım formasını da giydi. Sağ ayağını kullanan 1.85 boyundaki merkez orta sahanın gelişime açık olduğu da gelen haberler arasında.
ŞENOL GÜNEŞ DE ONAY VERDİ
Avrupa'nın başka kulüplerinin de gündeminde olduğu öğrenilen Diego Gomez için Beşiktaşlı kurmaylar ellerini çabuk tutmaya çalışıyorlar. Oyuncu hakkında teknik direktör Şenol Güneş'in haberdar olduğu ve uygun şartlarda transferine onay verdiği de ifade ediliyor.