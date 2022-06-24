Beşiktaş'a Morelos transferinde zorlu rakip

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah beyazlıların gündeminde yer alan Alfredo Morelos'la ilgili flaş bir iddia geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'a Morelos transferinde zorlu rakip
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24 Haziran 2022 12:10
Beşiktaş'ın transfer gündeminde üst sıralarda yer alan Alfredo Morelos için Sevilla'nın 8 milyon euro teklif ettiği iddia edildi.

İspanyol ve İskoç basınından derlenen haberde, Rangers'la geçen sezon ligde 26 maçta 12 gol, 7 asistle oynayan 26 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu için Beşiktaş'ın da çok istekli olduğu belirtildi.

Morelos'un kulübüyle 1 senelik daha sözleşmesi var. 



 

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