Beşiktaş'ın transfer gündeminde üst sıralarda yer alan Alfredo Morelos için Sevilla'nın 8 milyon euro teklif ettiği iddia edildi.İspanyol ve İskoç basınından derlenen haberde, Rangers'la geçen sezon ligde 26 maçta 12 gol, 7 asistle oynayan 26 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu için Beşiktaş'ın da çok istekli olduğu belirtildi.Morelos'un kulübüyle 1 senelik daha sözleşmesi var.