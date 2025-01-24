Beşiktaş'a Maestro cevabı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Adana Demirsporlu Maestro için Akdeniz ekibiyle görüşme yaptı.
21 yaşındaki Angolalı orta saha için Adana Demirspor'un kapısını çalan Beşiktaş, ayrılık şartlarını sordu. Adana Demirspor, 3 milyon euro bonservis bedeli ödemeleri halinde Maestro'yu satabileceklerini siyah-beyazlı kulübe iletti.
Transfer listesinde birçok isim bulunan Beşiktaş'ın Maestro'nun transferini şimdilik beklemeye aldığı ortaya çıktı.
Adana Demirspor'un Benfica B Takımı'ndan 500 bin euroya transfer ettiği Mastero, bu sezon ligde 18 maçta görev yaptı.
21 yaşındaki Angolalı orta saha için Adana Demirspor'un kapısını çalan Beşiktaş, ayrılık şartlarını sordu. Adana Demirspor, 3 milyon euro bonservis bedeli ödemeleri halinde Maestro'yu satabileceklerini siyah-beyazlı kulübe iletti.
Transfer listesinde birçok isim bulunan Beşiktaş'ın Maestro'nun transferini şimdilik beklemeye aldığı ortaya çıktı.
Adana Demirspor'un Benfica B Takımı'ndan 500 bin euroya transfer ettiği Mastero, bu sezon ligde 18 maçta görev yaptı.