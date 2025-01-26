Beşiktaş'a iki isimden kötü haber!

Beşiktaş'ın Antalyaspor maçında sarı kart gören Al-Musrati ve Rafa Silva, Sivasspor maçında cezalı duruma düştü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'a iki isimden kötü haber!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ocak 2025 17:14
Süper Lig'de Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'a kötü iki haber geldi.

Beşiktaş'ta Al-Musrati, 41. dakikada gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü. Musrati, gelecek hafta forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlılarda Al-Musrati'nin ardından Rafa Silva da 47. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Beşiktaş, ligin bir sonraki haftasını BAY geçecek ardından Sivasspor deplasmanına konuk olacak. Al-Musrati ve Rafa Silva, bu maçta formasından uzak kalacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery