Beşiktaş'a Dusan Alimpijevic müjdesi! Yönetim açıklama yaptı!

Futbolda hedeflerinin uzağında kalan Beşiktaş'ta bu sezon yüzlerin güldüğü tek branş basketbol oldu. Siyah-beyazlıların erkek ve kadın takımları bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da başarılı bir performans ortaya koyarken taraftarın da büyük beğenisini topladı.



Beşiktaş Emlakjet, EuroCup yarı finalinde 2. maçta devirip seriyi eşitlediği JL Bourg, Fransa'da 89-63 yenilerek alkışlarla turnuvaya veda erken kadın basketbol takımı Beşiktaş BOA ise EuroCup finali ilk maçında London Lions'ı 75-68 mağlup etti ve kupanın bir ucundan tuttu.



Beşiktaş Basketbol İcra Kurulu Başkanı Özkan Arseven ve yönetici Ali Berke Tükenmez potadaki tarihi maçlar ve bu sezonla ilgili Habertürk Spor'a açıklamalarda bulundu. İki takımla da başarılı bir sezon geçirdiklerini belirten Arseven, Beşiktaş Emlakjet'in başarılı antrenörü Dusan Alimpijevic'in geleceği ile ilgili taraftarlara müjdeyi verdi. İşte Özkan Arseven'in ve Ali Berke Tükenmez'in açıklamaları...



"FRANSA'DA HAKEM FACİASI YAŞANDI!"



"Erkek takımımız yarı final maçını oynadı. İki maçta da herkes birbirini tanıdı. Ama saha avantajını elde edemediğimiz için 3. maçı orada oynadık. Deplasmanlar her zaman zordur. Rakibin 10'da 9 kendi evinde bir galibiyet istatistiği var. Biz de deplasmanda iyi olsak da orada bir hakem faciası yaşandı. Maçın başından sonuna kadar Beşiktaş'ın aleyhine çalınan düdükler vardı. Delgado, hiçbir şey yapmadan diskalifiye edildi. Oraya zaten Mitchell olmadan gitmiştik. Sonucu tamamen hakeme bağlıyoruz. Tamamen bize karşı bir organizasyon vardı. Bunu ilk maçta da anlamıştık. Evimizde taraftarımızla galip geldik ancak bunların başımıza geleceğini de tahmin ediyorduk. Sonuçta elendik ama yarı final de başarıdır bizim için. Önümüzde şimdi bir Bahçeşehir maçı var. Şu an ona hazırlanıyoruz."



"İNGİLTERE'DE HEDEFİMİZ ÇİFTE BAYRAM"



"Kadın basketbolunda sezon başından beri kimyası oturan bir takım kurduk. Bütçe olarak orta sevilerin de altında başladık ama tamamen bir aile havası oluşturduk ve galip gelme alışkanlığını edindik. Gruplardan çıktık. Daha sonraki aşamalarda bütün namağlup takımları yenerek finale geldik. London Lions da namağluptu ve onların da bu unvanını noktaladık. Maçın başında fark 20-25 sayılara gidecek derken tabii ki 7 sayıyla bitmesi bizi üzdü ama bu bir final maçı. Final maçları her zaman zordur. Bizim için en sevindirici olay kötü oynayıp kazanmayı bildik. Bir sonraki maçı da 0-0 gibi başlayacağız kendi kafamızda. Kazanmak için gidiyoruz. Kaç sayı avantajlı olduğumuz önemli değil. Türkiye'ye ve Beşiktaşlılara çifte bayram yaşatmak istiyoruz. Eurocup'ı kazanarak Türkiye'ye dönmek tek hedefimiz."



"ALIMPIJEVIC SENEYE DE BİZİMLE OLACAK"



"Dusan Alimpijevic ile anlaştığımızda önümüzdeki sezon da devam edecek şekilde kontrat yaptık. Hocamız burada ailesi ile birlikte mutlu. İyi bir sezon geçiriyor. Çok farklı bir karakter. Beşiktaş'ı sahiplenmiş durumda. Önümüzdeki sezon da kendisi kontratlı hocamızdır. Kendisiyle de görüştük ve kalmak istiyor. Gelecek sezonun kadrosunu da şimdiden şekillendirmeye başladık. Hiçbir sıkıntı yok. Yeni sezonda da birlikte devam edeceğiz."



"KADIN BASKETBOLUNA DAHA FAZLA TARAFTAR DESTEĞİ İSTİYORUZ"



"Kadın takımımız son maçta Akatlar'da oynadı ve taraftarımız da yalnız bırakmadılar. Ama genel olarak kadın basketbolu çok değer görmüyor. En büyük sıkıntı da bu zaten. Oyuncularımız terinin son damlasına kadar mücadele ediyor. Beşiktaş armasının olduğu her yerde de taraftarımızın olması lazım. Erkek takımının maçlarında 'Akatlar ruhu' gelenek oldu. Ama gelecek sezon kadın takımımızın maçlarında da salonun aynı şekilde dolmasını bekliyoruz. Her maçın bu final maçının atmosferinde oynanması çok önemli. Biz ligde de taraftarımıza çok ihtiyaç duyuyoruz."



"YILLARDIR GÖRÜLMEYEN BİR DESTEĞİ ALMAYI BAŞARDIK"



Beşiktaş Basketbol İcra Kurulu Yöneticisi Ali Berke Tükenmez ise basketbol takımlarının performansları ile ilgili şu ifadeleri kullandı:



"Bu sezon iki takımımız da gerek ülkemizde gerek Avrupa'da kartallar gibi çok yükseklerden uçtu ve uçmaya da devam ediyor diyebiliriz. Mütevazı bütçelere kurulu diyebileceğimiz ama inancı çok yüksek iki takımımız var ve bence sezon içinde birbirlerini farkında olmadan başarıya doğru ittiler sahip oldukları enerjileri ile. Beşiktaş Basketbol şubesi on yıllardır görmediği bir desteği ve motivasyonu arkasına almayı başardı bu sezon, biz bunu en önemli başarılardan biri olarak görüyoruz ancak daha da önemlisi bunu gelecek sezonlara da taşımak olacaktır. Biz de bunun olması için bu sezon başarıyı getiren ana elementleri koruyup, hocalarımızla birlikte gelecek planlamalarımızı yapmaktayız. Tarihimizde ilk defa basketbol şubemiz için icra kurulu oluşturulan bu sezon, Beşiktaş Basketbol için çok büyük bir önem arz ediyor çünkü her konuyla çok daha dikkatli ve planlı ilerleyen, takımın ve camianın dinamiklerine hakim bir yönetim sergilenmekte. Sayın başkanımız Hasan Arat'ın ve yönetim kurulunun da bizlere verdiği yüksek destek ve önemin de bu yapılanmada muazzam bir yeri olduğunu söylemem lazım."



"HAKEMLERİN OYUNLARINA YENİK DÜŞTÜLER"



"Avrupa'nın en zor liglerinden biri olarak gösterilen Türkiye Basketbol liginde 3.'lüğü garantileyip play-off'lara kalan, Eurocup'ta geçen sezonun şampiyonu Gran Canaria'yı ve kupanın favorilerinden Hapoel Tel Aviv'i eleyen daha önce gruplarda Paris'i yenen tek takım olan takımımız yarı finalde malesef haksız bir şekilde hakemlerin oyununa yenik düşmüştür. Lakin takımımız bizim gözümüzde şampiyondur, bu yaşanılan hakem faciası da gelecek sezonda bizim için büyük bir motivasyon kaynağı olacaktır. Gelecek sezonda tekrardan Dusan Alimpijevic'in liderliğinde rekabet ettiği her kulvarda hedefi zirve olan Beşiktaş ruhuna sahip bir takım kuracağız. Şu anda da Avrupa'dan döndükten sonra tüm imkanlarımızla ligimize odaklanmış durumdayız."



"KUPAYI KAZANACAĞIMIZDAN ŞÜPHEM YOK"



"Bu sezon 3 önemli organizasyonda da yarışan takımımız ligde ve Türkiye Kupası'nda terinin son damlasına kadar mücadele etmiştir. Aynı zamanda Avrupa'nın en değerli kupalarından biri olan Eurocup'ta herkese gösterdikleri mücadeleyle örnek ve ilham olmuşlardır. Çarşamba günü Londra'da değerli koçumuz Aziz Akkaya önderliğinde evimizde galip geldiğimiz gibi orada da kazanıp kupayı ülkemize getireceğimizden herhangi bir şüphem yoktur. Beşiktaş ruhunu bütün Avrupa'ya hissettiren kadın basketbol takımımıza teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürlerden birini de sezon başından beri Kadın Basketbol Sorumlusu ve halihazırdaki Basketbol İcra Kurulu Başkanımız Özkan Arseven'e etmek istiyorum, Beşiktaş'ın olduğu her yer bizimdir diyerek başarının şifresini camiamıza verdiği için. Seneye bu ruhun üstüne koyarak daha da büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum."





