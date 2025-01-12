Beşiktaş'a 21'lik yeni sağ bek

Beşiktaş, 21 yaşındaki sağ bek Abdurrahman Üresin için Serik Belediyespor'la büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş'a 21'lik yeni sağ bek
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12 Ocak 2025 11:43
Beşiktaş'ta devre arası transferinin ilk hamlesi sağ bek pozisyonuna geldi.

Siyah-beyazlılar, 2. Lig ekibi Serik Belediyespor'un 21 yaşındaki oyuncusu Abdurrahman Üresin'i kadrosuna katmak için kulübüyle büyük ölçüde anlaşma sağladı. İki ekip 20 milyon TL bonservis ve bonus karşılığında el sıkıştı.

5 Ocak 2004 Antalya doğumlu olan ve futbola Kepez Spor'da başlayan genç futbolcu, bu sezon toplamda 16 karşılaşmada forma giydi ve 3 asist yaptı.

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