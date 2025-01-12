Beşiktaş'a 21'lik yeni sağ bek

Beşiktaş'ta devre arası transferinin ilk hamlesi sağ bek pozisyonuna geldi.
Siyah-beyazlılar, 2. Lig ekibi Serik Belediyespor'un 21 yaşındaki oyuncusu Abdurrahman Üresin'i kadrosuna katmak için kulübüyle büyük ölçüde anlaşma sağladı. İki ekip 20 milyon TL bonservis ve bonus karşılığında el sıkıştı.
5 Ocak 2004 Antalya doğumlu olan ve futbola Kepez Spor'da başlayan genç futbolcu, bu sezon toplamda 16 karşılaşmada forma giydi ve 3 asist yaptı.
Siyah-beyazlılar, 2. Lig ekibi Serik Belediyespor'un 21 yaşındaki oyuncusu Abdurrahman Üresin'i kadrosuna katmak için kulübüyle büyük ölçüde anlaşma sağladı. İki ekip 20 milyon TL bonservis ve bonus karşılığında el sıkıştı.
5 Ocak 2004 Antalya doğumlu olan ve futbola Kepez Spor'da başlayan genç futbolcu, bu sezon toplamda 16 karşılaşmada forma giydi ve 3 asist yaptı.