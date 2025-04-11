Beş gollü maçta kazanan Leipzig!

Almanya Bundesliga'nın 29. hafta maçında Leipzig, deplasmanda Wolfsburg'u 3-2 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Beş gollü maçta kazanan Leipzig!
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11 Nisan 2025 23:24

Almanya Bundesliga'nın 29. hafta maçında Leipzig, Wolfsburg'a konuk oldu. 

Volkswagen Arena'daki mücadeleyi deplasman ekibi Leipzig, 3-2'lik skorla kazandı.

Leipzig'e galibiyeti getiren golleri, 11. dakikada Lois Openda ile 26 ve 49. dakikalarda Xavi Simons kaydetti.

Wolfsburg'un gollerini ise 58. dakikada Kilian Fischer ile 75. dakikada Andreas Skov Olsen attı.

Bu mağlubiyetin ardından Wolfsburg'un galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Bu galibiyetin ardından Leipzig, puanını 48'e yükseltti. Wolfsburg, 38 puanda kaldı.

Almanya Bundesliga'nın gelecek haftasında Leipzig, Holstein Kiel'i konuk edecek. Wolfsburg, Mainz deplasmanına gidecek.

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