Bernardo Silva, Barcelona'yı istiyor!

Manchester City'nin yıldızlarından Bernardo Silva, transfer haberiyle gündemde.



Diario Sport'ta yer alan haberde; Portekizli futbolcunun, gelecek sezon Barcelona'da forma giymek istediği belirtildi. Silva'nın, bu düşüncesini menajeri Jorge Mendes ve Manchester City Menajeri Pep Guardiola ile paylaştığı kaydedildi.



Guardiola'nın, 27 yaşındaki futbolcuyu takımda tutmak istediğinin altı çizilirken, transfer için bonservis konusunun da bir engel olduğu ifade edildi. Manchester City'nin 100 milyon euro'luk bir gelir beklediği, Barcelona'nın ise 60 milyon euro teklif etmeyi düşündüğü öne sürüldü.



Geçtiğimiz sezon İngiliz ekibinde 50 maça çıkan Bernardo Silva, 13 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi.





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