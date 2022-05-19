Berna Gözbaşı'dan Mecnun Otyakmaz'a 'Passolig' yanıtı

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın "Kayserispor biletleri sadece Kayseri taraftarına açtı. Biz bütün taraftarlara açıyoruz. Alım yapılabilir" ifadelerine yanıt verdi. Başkan Gözbaşı, "Mecnun Başkan'a yanlış bilgilendirme yapılmış. Kupa maçımız bütün takımların Passolig sahiplerine açıktır" dedi.



"TÜM TARAFTARLARA AÇIK"



Berna Gözbaşı, "Şehrimizdeki herkes kupa final maçımıza gelmek istiyor. Bununla ilgili bütün çalışmalarımızı yapıyoruz. Organizasyonları hem biz hem de taraftar derneğimiz yürütmektedir. En yüksek sayıda taraftarı İstanbul'a götürmek istiyoruz. Ayrıca İstanbul'daki Kayserilileri o gün kupa maçına o heyecanı yaşamaya bekliyorum. Sanırım Mecnun Başkan'a yanlış bir bilgilendirme yapılmış. 'Kayserispor sadece Kayserispor ve Trabzonspor Passolig kartlarını açtı' diye bir açıklamada bulunmuş. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Kupa maçımız bütün takımların Passolig sahiplerine açıktır." diye konuştu.



Haber: Faruk Aydemir





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