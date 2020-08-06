Berna Gözbaşı açıkladı: Lung & Prosinecki!

Türkiye'nin gözü ondaydı, o bizde kaldı. Kalemiz emin ellerde. Silviu Lung Kayserispor

Kayserispor'da Robert Prosinecki kararı belli oldu. Kayserispor gelecek sezon teknik direktör Robert Prosinecki ile devam etmeyecek.Kayserisporlu yetkililer Prosinecki ile yeni sezon planlamasında anlaşamadı. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Prosinecki ile yolların ayrıldığını açıklarken kaleci Lung'un ise takımda kalacağını açıkladı.Berna Gözbaşı açıklamasında; "" dedi.Kayserispor'da bu sezon 19 maçta görev alan 51 yaşındaki Hırvat teknik adam 6 galibiyet, 5 beraberlik ile 8 mağlubiyet elde etti ve 1.21 puan ortalamasını tutturdu.