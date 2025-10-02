02 Ekim
Legia Warszawa-Samsunspor
0-154'
02 Ekim
Fenerbahçe-Nice
2-1
02 Ekim
Aberdeen-Shakhtar
1-152'
02 Ekim
Lech Poznan-Rapid Wien
4-1
02 Ekim
Dynamo Kiev-C.Palace
0-2
02 Ekim
Lausanne-Breidablik
3-0
02 Ekim
FC Noah-Rijeka
1-0
02 Ekim
Rayo Vallecano-KF Shkendija
2-0
02 Ekim
Brann-FC Utrecht
1-0
02 Ekim
NK Celje-AEK Athens
1-153'
02 Ekim
Omonia Nicosia-Mainz 05
0-1
02 Ekim
Sparta Prag-Shamrock
3-053'
02 Ekim
Slovan Bratislava-Strasbourg
0-252'
02 Ekim
Rakow-U.Craiova
1-051'
02 Ekim
AEK Larnaca-Alkmaar
1-052'
02 Ekim
Shelbourne-Haecken
0-052'
02 Ekim
Jagiellonia Bialystok-Hamrun Spartans
1-0
02 Ekim
Lyon-RB Salzburg
1-053'
02 Ekim
Panathinaikos-Go Ahead Eagles
1-2
02 Ekim
Maccabi Tel Aviv-Dinamo Zagreb
1-254'
02 Ekim
Basel-VfB Stuttgart
1-051'
02 Ekim
N. Forest-FC Midtjylland
1-253'
02 Ekim
Sturm Graz-Rangers
2-153'
02 Ekim
Celta Vigo-PAOK
1-151'
02 Ekim
Genk-Ferencvaros
0-155'
02 Ekim
Feyenoord-Aston Villa
0-050'
02 Ekim
FC Porto-FK Crvena Zvezda
1-150'
02 Ekim
Roma-Lille
0-1
02 Ekim
Viktoria Plzen-Malmö FF
3-0
02 Ekim
Celtic-Braga
0-2
02 Ekim
Ludogorets -Real Betis
0-2
02 Ekim
FCSB-Young Boys
0-2
02 Ekim
Bologna-Freiburg
1-1
02 Ekim
Fiorentina-Sigma Olomouc
1-052'

Berke Özer, Roma deplasmanında tarihe geçti!

UEFA Avrupa Ligi'nde Lille, Roma deplasmanında 1-0 öndeyken, Roma lehine maçın son bölümünde penaltı verildi. Üç kez tekrarlanan penaltı vuruşunda Berke Özer kalede duvar ördü!

calendar 02 Ekim 2025 21:42 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2025 22:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Berke Özer, Roma deplasmanında tarihe geçti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta maçında İtalyan ekibi Roma ile Fransız temsilcisi Lille karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Lille oldu. Maça damgasını vuran isim Lille'de forma giyen milli kalecimiz Berke özer oldu.

Lille, 6. dakikada Hakon Haraldsson'un golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın 85. dakikasında penaltı vuruşu sırasında inanılmaz anlar yaşandı. Artem Dovbyk'in penaltı vuruşunu Berke Özer çıkardı ama Erik Lambrechts, çizgi ihlali nedeniyle penaltıyı tekrarlattı. Artem Dovbyk bir kez daha penaltıda Berke Özer'i geçemedi ama yine çizgi ihlali nedeniyle penaltının tekrarına karar verildi.


Bu kez Matias Soule topun başına geçti ancak Berke Özer üçüncü kez penaltıyı kurtardı ve Lille inanılmaz bir sevinç yaşadı.




Berke Özer'in damga vurduğu maçı kazanan Lille puanını 6'ya yükseltti. Roma 3 puanda kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde bir sonraki hafta Roma, Viktoria Plzen'i ağırlayacak. Lille, PAOK'u konuk edecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.