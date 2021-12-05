Berke Özer: 'Kaybedince haftam zehir oluyor'

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer, Çaykur Rizespor'u 4-0 yendikleri maçın ardından FBTV'ye konuştu.



İşte Berke Özer'in açıklamaları:



"Biz kendi aramızda konuşmalarda taraftardan böyle bir destek beklemiyorduk bugün. Çok şaşırdık. Onlara karşı borçlu olduğumuzun farkındayız. Hep birlikte hocamız, takımımız, taraftarımız, yönetimimizle çok iyi oynayıp kazandık."



"DERBİDEN BERİ İVME YAKALADIK"



"Kendi performansından ziyade takımın performansına odaklandım. Elimden gelen desteği veriyorum. Galatasaray maçından beri bir ivme yakaladık. İnşallah böyle devam ederiz.



Gol yemiş yememişim önemli değil. Takım kazandıysa biz hep mutluyuz."



"ADAPTASYON SÜRECİMİ GEÇİRDİM"



"Ben 21 yaşımdayım. 2 sene Belçika'da oynadım. Kaleci için en önemli şey devamlı oynamak. Sezon başında uzun süre oynamadım. Yavaş yavaş alışıyorsunuz. Adaptasyon sürecimi geçirdim. Galatasaray maçından beri iyi performansım var. Oynaya oynaya özgüven kazanıyorsunuz. Genç oyuncu için en önemli şey oynamak. Bana bir şans geldi. Böyle geldiği için üzgünüm."



"FENERBAHÇE'DE YERLİ KALECİ GELENEK"



"Bu bir kültür, gelenek. Yıllardır böyle geliyor. Engin İpekoğlu, Rüştü Reçber, Volkan Ağabey... Bu bir kültür. Sezon başında yabancı tecrübeli bir kaleci alınabilirdi. Ancak kulübümüz bizlere güvendi. Genç oyunculara güvendiler. Bizler de fırsat buldukça iyi oynayıp onları gururlandırmaya devam ederiz."



"KENDİMİZİ MAHCUP HİSSEDİYORUZ"



"Bizim tüm her şeyimiz taraftar. Maça çıkmadan önce bugün stadyum nasıl olur, dolar mı, dolmaz mı... Kendimizi mahcup hissediyorduk taraftara. Onları bir nebze olsun mutlu ettiğimiz için üzgünüm. Her zaman arkamızda durdular. Bu destekle bir ivme yakaladık. Biz elimizden gelenin hep en fazlasını yapmaya devam ediyoruz. İnşallah en iyi şekilde yürüyüşümüze devam edeceğiz."



"MAÇ KAYBEDİNCE HAFTAM ZEHİR OLUYOR"



"Tüm takım olarak maç kaybedince taraftardan daha çok üzülüyoruz. Ben çocukluğumdan bu yana Fenerbahçeliyim. Maç kaybedince o haftam zehir oluyor. Maç kazandığımız zamanki neşem olmuyor. Üstümüzde bunun mahcubiyeti vardı. Çok mutlu olduk. Duygu boşalması oldu. Onlarla kutladık. Onlara teşekkür ettik. Biz çoğu maçı izliyor, stadyumları görüyoruz. Bazı takımlar kötü gidince stadyumlarındaki ortamı da görüyoruz. Çok şükür ki bizi hep destekleyen taraftarımız var."





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