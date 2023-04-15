Berkay Karakurt, Avrupa Bilardo Şampiyonası'nda ikinci oldu

Türkiye Bilardo Federasyonu ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Avrupa Bilardo Şampiyonası'nda milli sporcu Berkay Karakurt, ferdi 3 bant kategorisinde gümüş madalya elde etti.



Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen şampiyonada, ferdi 3 bant kategorisi finalinde Berkay Karakurt ile İtalyan Marco Zanetti karşılaştı.



Marco Zanetti, Karakurt'u mücadele sonunda 50-46'lık skorla mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. Berkay Karakurt ise ikinci oldu.



Karakurt, çeyrek finalde Hollandalı Dick Jaspers'i, yarı finalde ise İsveçli Torbjörn Blomdahl'i mağlup etmişti.



18 ülkeden 500'den fazla sporcunun katıldığı Avrupa Bilardo Şampiyonası yarın sona erecek.



Karakurt: "Kazanabilirdim ama olmadı"



Milli sporcu Karakurt, AA muhabirine, güzel bir turnuva geçirdiğini belirterek, "Kazanabilirdim ama olmadı. Oyun sonunda bir şans geldi, değerlendiremedim. Daha iyi oynadı. O kazandı. Önümüzde dünya kupaları var. Sonrasında bir ferdi dünya şampiyonası oynayacağım. Onlarda aynı başarıyı göstermek istiyorum. Aynı zamanda devam etmekte olan milli takımlar Avrupa şampiyonasında Tolgahan Kiraz ile birlikte ülkemizi temsil ediyoruz. Orada da güzel oynamayı hedefliyoruz." dedi.









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