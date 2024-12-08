Berkan Kutlu: "Barış'a yapılan çok sertti"

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Berkan Kutlu, Sivasspor'u mağlup ettikleri maçın ardından açıklama yaptı.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Berkan Kutlu: 'Barış'a yapılan çok sertti'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Aralık 2024 18:37
Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Berkan Kutlu, Sivasspor'u mağlup ettikleri maçın ardından açıklamada bulundu.

Berkan Kutlu yaptığı açıklamada, "Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Büyük bir karakter koyduk. Kötü başladık maça, kırmızı kart, kolay değildi... Bunun da üstesinden gelip kazanmak mutlu etti. Barış'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bilmiyorum, ciddi mi değil mi... Çok sert bir müdahaleydi bence." dedi.

Başarılı oyuncu ayrıca, "Biz bu kulübe aidiyet duyuyoruz. Yunus, ben, Kerem Demirbay, Abdülkerim, Günay abi... Tüm yerlilerin aidiyet duygusu var. Yerli olmanın ve Galatasaray'ın ne anlama geldiğini daha iyi biliyoruz. Ondan belki bu sahiplenme saha içinde çok iyi gözüküyor. Yabancılarımız da çok iyi. Bu takım gerçekten karakterli bir takım." ifadelerini kullandı.

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery