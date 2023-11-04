Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye karşı attığı ikinci golün sahibi Berat Özdemir, maçın ardından açıklamalar yaptı.
Golünü anlatan Berat Özdemir, "Top ayağıma güzel oturdu. Trabzonspor'a golle katkıda bulundum, ne mutlu.'' dedi.
Maçı yorumlayan Berat, ''Kazanmak için geldik, kazandık ve öyle dönüyoruz. Oyun planımız belliydi, Hocanın dediklerini yaptık ve meyvesini aldık." değerlendirmesini yaptı.
Golünü anlatan Berat Özdemir, "Top ayağıma güzel oturdu. Trabzonspor'a golle katkıda bulundum, ne mutlu.'' dedi.
Maçı yorumlayan Berat, ''Kazanmak için geldik, kazandık ve öyle dönüyoruz. Oyun planımız belliydi, Hocanın dediklerini yaptık ve meyvesini aldık." değerlendirmesini yaptı.