Berat Özdemir: ''Top ayağıma güzel oturdu''

Trabzonspor'da galibiyetin önemli isimlerinden olan Berat Özdemir, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; DHA
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Berat Özdemir: ''Top ayağıma güzel oturdu''
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04 Kasım 2023 22:33
Son güncelleme 04 Kasım 2023 22:35
Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye karşı attığı ikinci golün sahibi Berat Özdemir, maçın ardından açıklamalar yaptı.

Golünü anlatan Berat Özdemir, "Top ayağıma güzel oturdu. Trabzonspor'a golle katkıda bulundum, ne mutlu.'' dedi.

Maçı yorumlayan Berat, ''Kazanmak için geldik, kazandık ve öyle dönüyoruz. Oyun planımız belliydi, Hocanın dediklerini yaptık ve meyvesini aldık." değerlendirmesini yaptı.

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