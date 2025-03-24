Bento: "Ronaldo ile oynamak harika"

Al Nassr kalecisi Bento, takım arkadaşı Cristiano Ronaldo ile ilgili övgü dolu sözler kullandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Bento: 'Ronaldo ile oynamak harika'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Mart 2025 23:26
Al Nassr kalecisi Bento, takım arkadaşı Cristiano Ronaldo ile ilgili konuştu.

Ronaldoo için övgü dolu sözler kullanan Bento, "Cristiano Ronaldo, olağanüstü biri. Bize her zaman yardım etmeye çalışıyor, tavsiyelerde bulunuyor ve nelerin daha iyi yapılabileceğini söylüyor. Bu yakışımla aramızdaki ilişkinin gelişmesi kaçınılmaz. Onunla oynamak harika bir deneyim. En iyisini öğrenmeye çalışıyorum." dedi.

Al Nassr forması altında 97 maçta sahaya çıkan Ronaldo, 86 gol attı ve 19 asist yaptı.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery