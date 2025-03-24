Bento: 'Ronaldo ile oynamak harika'

Al Nassr kalecisi Bento, takım arkadaşı Cristiano Ronaldo ile ilgili konuştu.



Ronaldoo için övgü dolu sözler kullanan Bento, "Cristiano Ronaldo, olağanüstü biri. Bize her zaman yardım etmeye çalışıyor, tavsiyelerde bulunuyor ve nelerin daha iyi yapılabileceğini söylüyor. Bu yakışımla aramızdaki ilişkinin gelişmesi kaçınılmaz. Onunla oynamak harika bir deneyim. En iyisini öğrenmeye çalışıyorum." dedi.



Al Nassr forması altında 97 maçta sahaya çıkan Ronaldo, 86 gol attı ve 19 asist yaptı.



