17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
19:00
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
19:00
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
21:30
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
21:30
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
19:00
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
19:00
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
21:30
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
21:30
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
3-1
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
0-0
17 Ağustos
M. United-Arsenal
0-124'
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
0-0DA
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
20:30
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
22:30
17 Ağustos
Brest-Lille
3-3
17 Ağustos
Angers-Paris FC
1-039'
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
0-039'
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
0-039'
17 Ağustos
Nantes-PSG
21:45
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
2-2
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
0-2
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
22:30

Benjamin Pavard'dan geleceği için karar!

Inter forması giyen ve Galatasaray'ın da gündemine gelen Benjamin Pavard, gelecek yıl düzenlenecek Dünya Kupası'nda yer almak için Avrupa'da kalmak istiyor.

Inter forması giyen Benjamin Pavard, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor.

SUUDİ ARABİSTAN'I DÜŞÜNMÜYOR

Foot Mercato'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan'dan NEOM, Fransız futbolcunun transferi için harekete geçti. NEOM'un, Pavard'ın menajeriyle temasa geçtiği belirtildi. Pavard ise Suudi Arabistan'a transfer olmayı düşünmüyor.

GALATASARAY DEVREDE

Galatasaray'ın da 29 yaşındaki savunma oyuncusunu önceliklerden biri haline getirdiği yazıldı.

AVRUPA'DA KALMAK İSTİYOR


Pavard ile Lille'in de ilgilendiği ancak 29 yaşındaki futbolcunun Inter'de kazandığı rakamın Lille'in maaş bütçesinin çok üzerinde olduğu aktarıldı. Buna rağmen Pavard'ın, gelecek yıl düzenlenecek Dünya Kupası'nda yer almak için Avrupa'da kalmayı düşündüğü ve bu faktörün Lille'in lehine olabileceği ifade edildi.

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Benjamin Pavard'ın, Inter ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Inter'de geride kalan sezonda 38 maçta süre bulan Benjamin Pavard, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
2 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
3 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
4 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
5 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
9 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
10 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
18 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
