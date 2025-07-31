Benfica, Ivanovic'i açıkladı!

Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica, Union Saint-Gilloise forması giyen santrfor Franjo Ivanovic'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Portekiz ekibi, Hırvat santrforu 22.8 milyon euro + 5 milyon euro bonus karşılığında kadrosuna kattı.
21 yaşındaki golcünün serbest kalma maddesi ise 60 milyon Euro olarak belirlendi.
PERFORMANSI
Geride kalan sezonda 56 maçta forma giyen Ivanovic, 24 gol ve 9 asist kaydetti.
Portekiz ekibi, Hırvat santrforu 22.8 milyon euro + 5 milyon euro bonus karşılığında kadrosuna kattı.
21 yaşındaki golcünün serbest kalma maddesi ise 60 milyon Euro olarak belirlendi.
PERFORMANSI
Geride kalan sezonda 56 maçta forma giyen Ivanovic, 24 gol ve 9 asist kaydetti.