Benfica, Ivanovic'i açıkladı!

Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica, Union Saint-Gilloise forması giyen santrfor Franjo Ivanovic'i kadrosuna kattığını duyurdu.



Portekiz ekibi, Hırvat santrforu 22.8 milyon euro + 5 milyon euro bonus karşılığında kadrosuna kattı.



21 yaşındaki golcünün serbest kalma maddesi ise 60 milyon Euro olarak belirlendi.



PERFORMANSI



Geride kalan sezonda 56 maçta forma giyen Ivanovic, 24 gol ve 9 asist kaydetti.



