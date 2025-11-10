Benfica, 90+1'de gelen golle yıkıldı!

Benfica'da kaleci Trubin, Casa Pia karşısında penaltıyı çıkardı ancak takımın stoperi Araujo dönen topu inanılmaz bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi!👀pic.twitter.com/IXx1ZApDbv



Portekiz Ligi'nin 11. haftasında Benfica, sahasında Casa Pia ile karşı karşıya geldi.Estadio da Luz'da oynanan mücadele 2-2 berabere sonuçlandı.Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Georgiy Sudakov ve 60. dakikada Vangelis Pavlidis atarken Casa Pia'nın gollerini ise 66. dakikada Tomas Araujo(kk.) ve 90+1'de Renato Nhaga kaydetti.Casa Pia, 65. dakikada Cassiano ile penaltı vuruşundan yararlanamadı.Benfica'nın 81. dakikada Leandro Barreiro ile attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.Bu sonuçla birlikte Benfica'nın ligdeki puanı 25 olurken Casa Pia ise 9 puana yükseldi.Portekiz Ligi'nin 12. haftasında Benfica, Nacional deplasmanına gidecek. Casa Pia ise evinde Alverca'yı ağırlayacak.