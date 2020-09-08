ent, Miha Zajc'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Belçika ekibi, 26 yaşındaki Zajc için Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulundu.



Sarı-lacivertli ekiple 27 maça çıkan 26 yaşındaki Slovenyalı orta saha, 4 gol atıp, 1 de asist yaptı.



Slovenya Milli Takımı ile Pazar günü Moldova karşısında görev yapan Miha Zajc'ın, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi Haziran 2023'de sona erecek.



2019 yılının Ocak ayında Empoli'den Fenerbahçe'ye transfer olan Miha Zajc için sarı-lacivertliler 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.



