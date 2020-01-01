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Beal: "Russ için, insanlar hep yanlış rivayetlerde bulunmuş"

Washington Wizards'ın yıldızı Bradley Beal, yeni takım arkadaşı Russell Westbrook hakkında insanların "yanlış rivayetlerde" bulunduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Washington Wizards'ın yıldızı Bradley Beal, yeni takım arkadaşı Russell Westbrook hakkında insanların "yanlış rivayetlerde" bulunduğunu söyledi.

Beal, Wizards'ı playofflara geri götürmek için bu sezon Westbrook ile takım olacak.

Muhabirlere konuşan Beal, Westbrook'la ilgili yıllardır süregelen "yanlış rivayetler" olduğuna inandığını belirtti:

"Canavar gibi bir pasör... onu John'la (Wall) karşılaştırmak istemem ama bayağı hızlı... Russ hakkında her zaman yanlış rivayetlerde bulunulduğunu düşünüyorum. Geçen haftadan beri onunla oynuyorum ve adaptasyon süreci çok uzun sürmemişti. Oldukça pürüzsüzdü. "

Wizards, Westbrook'un üç yıl içinde üçüncü takımı olacak.

Oklahoma City Thunder'ın geçen sezondan önce Houston Rockets'a takas ettiği Russ, önceki sezon maç başına 27.2 sayı ortalama kaydetmişti.


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