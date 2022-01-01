"Beal bizzat talep etmediği sürece, takası olası değil" iddiası!

Washington Wizards'ın yıldızı Bradley Beal'ın takasının, doğrudan talep etmediği sürece gerçekleşmesinin 'pek olası olmadığı' iddia edildi.



Substack'ten NBA yazarı Marc Stein, Beal'ın Wizards'taki geleceğinin belirsizliğini koruduğunu, fakat bizzat takasını istemediği sürece takımdan gönderilmeyeceğini açıkladı:



"Güvenilir bir kaynak, Bradley Beal'ın önümüzdeki günlerde takımdan bizzat takasını istemediği sürece, görüşmelerde ciddi bir şekilde yer almasının pek muhtemel olmadığını yineledi. Ve henüz böyle bir şey yapmadığı da söylendi."



Beal, yaz döneminde Wizards ile beş yıllığı 241 milyon dolarlık, veya başka bir takımla dört yıllığı 180 milyon dolarlık bir anlaşma imzalayabilir.



