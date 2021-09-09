BB Erzurumspor'dan 21 transfer

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezonda 21 futbolcu ile anlaştı.

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BB Erzurumspor'dan 21 transfer
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09 Eylül 2021 14:07
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2021-2022 sezonu yaz transfer döneminde 21 futbolcu ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-beyazlı kulüp söz konusu dönemde 15 yerli, 6 yabancı futbolcuyu renklerine bağladı.

Takıma yeni katılan futbolcular, Mustafa Yumlu, Aykut Demir, Erkan Anapa, Orhan Ovacıklı, Süleyman Koç, Mücahid Albayrak, Ufuk Budak, Mustafa Akbaş, Valdomiro Tualungo Paulo Lameire (Estrela), Hasan Batuhan Artaslan, Gökhan Alsan, Alican Özfesli, Martin Hasek, Herolind Shala, Ahmet Canbaz, Emircan Altıntaş, Mikhail Rosheuvel, Aly Malle, Eren Tozlu, Celal Hanalp, Aaron Samuel Olanare oldu.

Aynı dönemde kiralık olarak gönderilen futbolcular ve gönderildikleri takımlar ise Sefa Akgün Anagold 24 Erzincanspor, Cengizhan Bayrak Bayrampaşa SK, Celal Hanalp Afjet Afyonspor Kulübü, Muhammed Furkan Özhan Elazığ Karakoçan FK isimlerinden oluştu.


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