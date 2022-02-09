Bayern Münih, Yusuf Kabadayı ile sözleşme imzaladı

Bayern Münih, altyapısından yetişen Yusuf Kabadayı ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; bayern.de
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Bayern Münih, Yusuf Kabadayı ile sözleşme imzaladı
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09 Şubat 2022 18:22
Bayern Münih, Yusuf Kabadayı ile profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı.

Bavyera devinden yapılan açıklamada, 10 sezondur altyapıda forma giyen 18 yaşındaki futbolcu ile 2024 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

İmzasının ardından açıklamada bulunan Yusuf Kabadayı, "U8'den beri buradayım. Başka bir takımda oynamayı hayal edemiyorum. Bana güvendikleri için minnettarım ve görevlerimi dört gözle bekliyorum" dedi.

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