Bayern Münih, Yusuf Kabadayı ile sözleşme imzaladı

Bayern Münih, Yusuf Kabadayı ile profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı.



Bavyera devinden yapılan açıklamada, 10 sezondur altyapıda forma giyen 18 yaşındaki futbolcu ile 2024 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.



İmzasının ardından açıklamada bulunan Yusuf Kabadayı, "U8'den beri buradayım. Başka bir takımda oynamayı hayal edemiyorum. Bana güvendikleri için minnettarım ve görevlerimi dört gözle bekliyorum" dedi.





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