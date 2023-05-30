Bayern Münih serbest kalan yıldızın peşinde

Bayern Münih sezon sonunda serbest kalacak Raphael Guerreiro'yu takıma katmak için harekete geçtiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Bayern Münih serbest kalan yıldızın peşinde
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30 Mayıs 2023 17:47
Bundesliga'da üst üste 11. kez şampiyon olan Bayern Münih, yaz transfer dönemine de hızlı girmek istiyor. Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren Raphael Guerreiro ile ilgilenen Bayern Münih oyuncuyla yaptığı ilk görüşmenin olmulu geçtiği iddia edildi. Thomas Tuchel'in oyuncuyu kadroda görmek istediği aktarıldı.

OYUNCUNUN TALİPLİSİ ÇOK

Sezon sonunda serbest kalacak oyuncunun çok fazla takımla ismi geçiyor. Adı Galatasaray, Atletico Madrid gibi takımlarla ismi anılan Portekizli oyuncunun geleceği şu an için belli değil.

BU SEZON 36 MAÇTA GÖREV ALDI

Bu sezon Borussia Dortmund'la 36 resmi maçta görev alan Guerreiro, bu karşılaşmalarda 6 kez rakip fileleri havalandırdı ve 14 asist yaptı.

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