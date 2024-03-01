Bayern Münih, Real Madrid'den servet istiyor!

Real Madrid'in daha önce sözlü olarak anlaşmaya vardığı iddia edilen Davies için Bayern, dev bir rakam istiyor.



Bild'de yer alan habere göre; sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Alphonso Davies için Alman devi, 70 milyon euro bonservis talep ediyor.



2025'TE BEDAVA AYRILABİLİR



Daha önce Real Madrid'in Kanadalı oyuncu ile sözlü olarak anlaşmaya vardığı belirtilmişti. Real Madrid, makul bir fiyata yaz transfer döneminde oyuncuyu alamazsa, 2025 yılında ücretsiz olarak kadrosuna katabilir.



Bu sezon Bayern Münih formasıyla 27 maça çıkan Davies, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asist yaptı. Davies'in Bayern Münih ile 2025 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.





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