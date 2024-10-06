Bayern Münih, Omar Marmoush'ı durduramadı!

Almanya'da Eintracht Frankfurt ile Bayern Münih'in düellosunda altı gol oldu ama kazanan çıkmadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Bayern Münih, Omar Marmoush'ı durduramadı!
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06 Ekim 2024 20:29
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi Eintracht Frankfurt, Almanya Ligi'nin 6. haftasında Bayern Münih'i ağırladı. Altı golün atıldığı maç 3-3'lük beraberlikle bitti.

Bayern Münih'in gollerini 15. dakikada Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Kim Min-Jae, 38. dakikada Dayot Upamecano ve 53. dakikada Michael Olise kaydetti.

Eintracht Frankfurt'un golleri 22 ve 90+4. dakikada Omar Marmoush, 35. dakikada Hugo Ekitike'den geldi.

Bayern Münih'te Fransız futbolcu Michael Olise 6 lig maçında 4 gol ve 2 asistlik katkı yaptı.

Eintracht Frankfurt'ta Faslı Omar Marmoush, 6 maçta 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Omar Marmoush, Bayern Münih karşısında iki gol ve bir asistlik performansıyla dikkat çekti.

Bu beraberliğin ardından Bayern Münih puanını 14, Eintracht Frankfurt ise 13'e yükseltti.

Almanya Ligi'nde milli aranın ardından Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen'e konuk olacak. Bayern Münih, Stuttgart'ı ağırlayacak.

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