Bayer Leverkusen, kayıpsız devam ediyor!

Almanya Bundesliga'da Bayer Leverkusen, sahasında Borussia Mönchengladbach'ı 3-1'lik skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Bayer Leverkusen, kayıpsız devam ediyor!
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18 Ocak 2025 22:23
Almanya Bundesliga'nın 18. haftasında Bayer Leverkusen, sahasında Borussia Mönchengladbach ile karşı karşıya geldi. BayArena'daki maçı Bayer Leverkusen, 3-1'lik skorla kazandı.

Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 32. dakikada ve 62. dakikada penaltıdan Florian Wirtz ile 74. dakikada Patrik Schick attı. Konuk ekip Mönchengladbach'ın tek golü 90. dakikada Tim Kleindienst'tan geldi.

Xabi Alonso'nun ekibi Leverkusen, bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet serisini 8 maça yükseltti.

Bu sonucun ardından Bayer Leverkusen, 41 puana yükseldi ve 45 puanlı lider Bayern Münih'i takibi sürdürdü. Mönchengladbach, 24 puanda kaldı.

Bayer Leverkusen, ligin gelecek haftasında Leipzig deplasmanına gidecek. Mönchengladbach, sahasında Bochum'u ağırlayacak.

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