Batum'dan Özbek'e: '1.2 milyar dolar zarar ettirdin'

Galatasaray'da Dursun Özbek ve Süheyl Batum'un başkanlık yarışına gireceği 25 Mayıs'taki kongre öncesi son Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
Süheyl Batum, Özbek'in projeleriyle birlikte Riva'da 300-350 milyon dolar kulübünün zarar ettiğini, Florya'da ise Özbek'in aksine 900 milyon dolar daha fazla gelir elde edilebileceğini belirtti.
Süheyl Batum toplantıda açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
SÜHEYL BATUM'UN AÇIKLAMALARI
Divan Kurulu'nda öncelikle Süheyl Batum söz aldı ve yönetim kurulu ile birlikte denetim kurulu ve sicil kurulunu isim isim tanıttı.
"Daha önceden söylediğim gibi 3 Mayıs'ta aday olarak listemizi teslim ettik. Bu seçimlerin de Galatasaray camiasına, bütün taraftara, tüm spor kamuoyuna hayırlı, iyi, güzel olmasını diliyorum. Başta saygıdeğer başkanımıza başarılar diliyorum. Bütün Galatasaraylılar'a ve bizim için de iyi geçmesini diliyorum."
"BEN BUGÜN ORTAYA ÇIKMADIM, 1983'TE VARDIM"
"Ben kimim, neden Galatasaray Spor Kulübü'nde bir anda ortaya çıktım? Bunu çok kişi bilmeyebilir. Semih Haznedaroğlu geldi, ben Semih Ağabey'in, Semih Bey'in listesi adına burada konuşma yapan insanlardan bir tanesiyim, ta 1983 yılında. Ben 2000'de Faruk Süren'e karşı Alp Bey'in hazırladığı listede yönetim kurulu üyesi olarak yer aldım. Ben 2021'de çok sevgili arkadaşım Eşref Hamamcıoğlu'nun listesinde Disiplin Kurulu Başkanı idim. Benim Galatasaray ile ilişkilerim 2024'te tesadüfen başlamadı. Kemal Onar ile, Allah rahmet eylesin, onla beraber Galatasaray tüzüğü için 3 hukukçudan bir tanesiyim. Anıl Büyükerol da o grubun içindeydi. Galatasaray Spor Kulübü'nün ve camianın içinde, Mustafa Cengiz döneminde kendim gidip 1959 öncesi şampiyonlukların hukuken mümkün olmadığını ilettim."
"Bizim için 24. şampiyonluk çok önemli. Ona halel getirmek istemediğimizi söyledik. 24. şampiyonluğumuzu kazanmaktan en az sizler kadar mutluyuz, gururluyuz, sevinçliyiz. Özellikle şunu söyleyeyim, neden çıktık peki? 3 nedeni var, çok büyük. Bir kere demokrasi. Galatasaray'a yakışan demokrasidir. Seçimlerimizin olgunluk içinde geçmesidir. Galatasaray üyelerinin birbirine büyük bir saygı içerisinde olması, birbirine müsamahalı davranmasıdır. Biz bunu liseden, bazılarımız camianın içerisinden bazılarımız da taraftar olarak sonuna kadar iliklerine yerleştirmiş insanlarız."
"ŞAMPİYONLUK NEDENİYLE BAZI ŞEYLER GÖZDEN KAÇMASIN"
"Listemizde yer alan kişiler muhalif değildir, düşman değildir. Bizler yönetim üyelerine ve sayın başkana kin içinde, hınç içinde olan insanlar değiliz ama şunu açık söyleyelim, Okan Buruk bizim gözbebeğimiz. Erden Timur, Muslera efsanemiz, Icardi, Torreira, Abdülkerim, Barış Alper, Nelsson gibi harika bir kombinasyonun kimilerine gözden kaçırttığı Galatasaray'ın geleceği konusunda endişeye düşen, bu konuda kazanırsa gereğini yapacak, kazanamazsa denetim görevini yapmak isteyen kişileriz. Bizler şampiyonluğu herkes kadar istiyoruz. Bizler şampiyonluğumuzun bazı şeylerin gözden kaçmasını, bir daha telafisi çok zor olan bir girdabın içinde kalmasını istemeyen kişileriz."
OKAN BURUK, ERDEN TİMUR
"Biz yönetim kurulu üyelerinin ve Galatasaray'ın yandaşlarıyız, dostlarıyız. Neden yaptığımızı söylerken 2 kişiye özel bir teşekkür edeceğim. Bu olaylar vardı evet. Bazı arkadaşlarımız tamamının bilincinde olmayabilirdi ama 2 kişiye teşekkür etmek istiyorum. Bu yola çıkarken iki çok değerli insandan çok büyük destek gördüğümü ifade etmek isterim. Onlardan bir tanesi bizim dediğim gibi başkanlığımızı yapmış olan, bize öyle böyle Türkiye'de koşullar çok değişti ama borçsuz bir Galatasaray devreden, kasasında nakit para bırakan en son başkanımız olan Sayın Alp Yalman'a yürekten teşekkür etmek istiyorum. Beni ve bazı arkadaşlarımı, düşman değil ama Galatasaray'da demokratik görevini yapan kişiler olarak kendimizi algılamama neden oldu. İkinci kişi de yine Galatasaray'da, bugün açık söyleyeyim, vizyonun arttığını, geliştiğini söylüyoruz, vizyon kuruluşundaki Türk olmayan takımları yenmekten, Icardiler'den bahsediyoruz, bu vizyonu bize getiren, efsanemiz Muslera'yı 15 dakikada getiren, Drogba gibi dünyanın en önemli golcülerinden birini getiren, Sneijder'i getiren sayın başkan Ünal Aysal'a desteklediği ve yanımızda olduğu için yürekten teşekkür ediyorum. Bu teşekkürün yanında bir şey daha söylemek istiyorum. Kendisi bize, seçimleri kazanırsanız, Sportif AŞ'nin başında olurum ve her türlü desteği veririm gerek kendim gerek kontaklarım dedi. Sizler olmasaydınız bu arkadaşlar yanyana olmazdı."
"OKAN BURUK'U ATACAKLAR FALAN..."
"Sağda solda bir takım yazılar var. Bunlar gelirse Okan Buruk'u atacaklar falan. Siz Galatasaraylılar'ın buna inanacağına zerre kadar inanmıyorum. Kapıdan, kulüpten, liseden geçmiş insanlar böyle zırvalara inanmaz. Ben ve arkadaşlarım, Okan Buruk'un ayağının kırıldığı gün o stadyumda olan, 3-5 metre geriden maçı seyreden yanına gelip sarı kart vermekle yetinen, çok saygıdeğer hakemin olduğu gün o stadyumda yüreğinin bir bölümünü bırakan insanlarız. Okan Buruk'a karşı olabilir miyiz! O kadar memnunuz ki Okan Buruk ile, o kombinasyonu sağlayan futbolcular ile, Erden Timur ile her zaman beraber olmayı bir borç olarak biliriz. Bir Galatasaraylılık yükümlülüğü olarak biliriz."
"Neden Süheyl Batum? 2022'de bir seçim yaşadık. Seçim son saniyede iptal edildi. İptal gerekçesi belliydi, nasıl edildiği belliydi ve orada hukuki süreçlerin hiçbirine uymadan, itiraz süresi kabul edilmeden, evraklar zerre kadar incelenmeden, bizim istinaf başvurumuzun reddedildiğini ve tedbir kararının devam ettiğini yakından gördük. Daha sonra yine siyasal bir nedenle, bunda kimsenin şeyi yok, o siyasal planı belirleyenler var. Ne başkanların ne adayların... Bir anda adaylar değişti. Biz bundan, sayın başkanın gelmesinden memnunuz. Bunun siyasal olayla olmasından gayrımemnunuz."
"GALATASARAY BAŞKANI SİYASİ BİR ADAYIN LEHİNDE OLAMAZ"
"Çok açık söyleyeyim. Bunun bize göre günümüze kadar devam ettiği gibi bir görünümü görüyoruz. Galatasaray, Atatürk'ün ve Atatürk ilkelerinin, demokrasinin, kültürün, geleneklerin kurumudur. Bu camiada sakın bunu bir hakaretamiz olarak algılamayın, ne bir başkanın, ne bir yöneticinin bir seçimde adaylardan bir tanesinin lehinde ve aleyhinde olmasını kabul etmiyoruz. Kimse kusura bakmasın. Çok net söylüyorum. Tabii ki farklı siyasal partilerden insanlar olur. Burası demokratik kurumdur ama o siyasal aktörlerden birinin doğrudan doğruya lehindeyim, Galatasaray bayrağının altında yapılmasını içimize sindiremedik, sindiremiyoruz."
"Galatasaray Spor Kulübü, bir tek siyasal figürün arkasında ve yanında olur, Mustafa Kemal Atatürk'ün, başka hiç kimsenin olmaz. Bunu bir siyasal eleştiri olarak söylemiyorum. Bunu gerçek olarak düşünüyorum, olmaması gerekir."
"200 AVUKATLA PEŞLERİNE DÜŞECEĞİZ"
"Son yılda Galatasaray'ın değerlerine, camiasına, yönetim kurulu üyelerine, sayın başkana, Erden Timur'a ve Galatasaraylı değerlerine sahip olduğunu bildiğimiz gazetecilere karşı inanılmaz bir baskı var. İnanılması güç. Galatasaray Spor Kulübü burada, taahhütlerimiz arasındadır, 200 avukatıyla mutlaka bu işlerin peşinde olacaktır. Neden? Çok net söylüyorum. Canım yapabilir misin, yapılmaz olur mu! 2 arkadaşımla beraber dedik ki, haydi gelin bütün Galatasaray Lisesi'ni bitirmiş avukatlarla görüşmeler yaptık, Ümit, Köksal Hoca, Rezan gibi çok değerli hukukçuların yanında 200 küsür tane avukat bulduk. Galatasaray bunu yapmak zorundadır. Galatasaray Yönetim Kurulu kendi taraftarlarını, üyelerini, Sportif AŞ Başkan vekilini, başkanını yalnız bırakıyorsa yola çıkış nedenimizdir. Kazanırsak bunu mutlaka başaracağız. Söz veriyoruz. Galatasaray o kadar dokunulabilir kulüp değildir. Sporu buraya getirmiş en itici güçtür."
RİVA VE FLORYA PROJELERİ
"Riva Projemiz ve Florya Projemiz... Bütün bunlar yazılı, bütün bunlar listeli olarak size iletmeye çalışacağım. Ben gençken ve burada başkanların konuşmalarını dinlerken, bir şey bilirdik. Bizim Rivamız var. Bu Riva, öyle bir yer ki o zamanlar Selahattin Beyazıt'a Allah uzun uzun ömürler versin, bizim Rivamız var. Borçlansak da borçlanmasak da Riva bizi kurtaracak en önemli değerdir derdik. Bilinçli değil ama büyük bir hata yaptık Riva'da. Sözleşme orada. 2016 ve 2017'de yapılan sözleşmeler 2019'da bir daha yenilendi. Konut projesi... Şöyle bir durum çıktı ortaya. Proje, 3 milyar 808 milyon artı KDV'lik bir proje. Bu projede 3 tarafı var. Bu 3 taraftan 2 tanesi aralarında bir sözleşme yapmış. Emlak Konut ile Yılmaz İnşaat. Emlak Konut, bu şeyin sadece yüzde 25'ini alıyoruz. Yılmaz İnşaat da geri kalanı alıyor. Paylaşım arsa satışı geliri üzerinden. Kaba inşaat üzerinden. Bu Emlak Konut'a düşen parayı da Galatasaray ile Emlak Konut aralarında paylaşıyor. Yüzde 80'i Galatasaray'ın, yüzde 20'si Emlak Konut'un olmak üzere. Hesabı yaptık, 3808, 952 milyon lira'nın yüzde 80'i 761 milyonu bizim Galatasaray'ın. Burada bir ilginçlik var, bir ilginçlik. Bu geçti de neden dile getiriyorum. Riva bizim gücümüz derken bir baktık muhakkak bilinçli değil ama Icardi gol attı, hepimiz sevindik, Barış Alper Yılmaz kafayı vurdu derken bir baktık ki bu para gelen para 10 lira düşünün, yanına Yılmaz İnşaat bir de mimarlık ofisi kurmuş. Kaba inşaat olarak alıyorsunuz, Galatasaray'a gelen para belli, 25'in yüzde 80'i, geri kalan tarafta yüzde 75'ti. Lafın gelişi 10 liralık gelirimiz, yanında ofis kurmuş, 4 liraya anahtar teslim hale getiriyor. 4 liradan aldığımız var mı, sıfır lira, sıfır lira! Dolayısıyla Galatasaray'ın bu değer üzerinden kazancı sadece yüzde 15. Şimdi geçti dedik. Ne yapalım. Bir yanlışlık olmuş. Herkes hata yapar. Bizim gücümüzü ciddi anlamda ortadan kaldırdı. Biz de hesap yaptık, herkes hesap yaptı. Bir faz, iki faz halinde yapılacak. Birinci faz 2021'de, ikinci faz 2023'te bitecek. İkinci fazı iki faza bölmüş. 150'sini şimdi yapayım, 450'si sonra demiş. 450'nin şeyi belli değil."
"Şeffaf bir kulübümüz ama biz bunları gördük mü? Cezai şart uygulandı mı, fesih gerçekleştir mi? İşte ilk başta yaptığımız yüzde 15'lik sözleşmenin yanlış olduğunu. Biz derdik ki Galatasaray kutsaldır ama yönetimi de hata yapabilir. Bir baktık ki, Florya'da aynı boyutta benzer hatalarla gidiyor. Kesinlikle ve kesinlikle gidiyor."
"FLORYA'DAN EN KÖTÜ 1 MİLYAR 100 MİLYON DOLAR KAZANABİLİRİZ"
"Sevgili Başkanımız ve yönetim kurulumuz, hata olmasın diye bildiklerimizi söyledik. 22 dönüm yerimiz var idi. Sayın Başkan, daha önceki döneminde Emlak Konut ile anlaşarak orayı devretti, Riva'yla beraber tutarak. Mustafa Cengiz zamanında 22 dönüm satın alındı ve geri geldi, yoksa gitmişti. Biz onun üstüne 40 dönüm daha yer aldık. Toplam 62 küsür dönüm yerimiz var orada. İmar planlarına göre buraya 98 bin metrekare inşaat alanımız var. Belli insanlarla konuştum. Bize dediler ki, stadyumun hemen yanında bir proje var, Nivak projesi. 110 bin metrekare teraslarla beraber inşaat alanı kullanabiliriz diyor, 110 bin metrekare. Biz az teraslı yapalım, 100 bin metrekare inşaat alanı var. Florya gibi bir yerde inşaat geliri ne olabilir acaba? 1 metrekareden ne gelir elde edebiliriz? Nivak ve başka projeler de var. Bu çok çarpıcı diye söylüyorum. 3+1 150 metrekare 2 milyon dolar. Metrekaresi 13 bin dolar. Satıyor. Kurmuş da, gidip alıyorsunuz. 4+1 159 metre, 2 milyon 200 bin dolar diyor. Girin internetten bulursunuz. 4+1 212 metrekare 2 milyon 700 bin dolar. 13 bin dolar, 13 bin. Biz Galatasaray'ız, bağlantılı olduğumuz şey de ortada. Biz belki 15 bin dolara satalım. 10 bin diyelim ya, 10 bin dolar diyelim. 100 bin metre ile çarptığınızda, ne eder? 1 milyar 100 milyon dolar. Haydi uçtuk. 1 milyar dolar. Haydi uçtuk, 900 milyon dolar. Şimdi çok net söylüyorum. Sakın yanlış anlamayın sayın başkan ve yönetim kurulu üyeleri. Nivak'ın çıkarttığı palavradır, ancak 300 milyon dolara satar demeyin, demeyin."
"RİVA'DA ZARARIMIZ 300-350 MİLYON DOLAR"
"Biz bir baktık Riva'dan sonra, Riva'dan da net 300-350 milyon dolar gibi bir kaybımız var. Bunlar konuşulur tabii. Arka arkaya gelince artık Galatasaray'ın geleceğini, bundan 10 sene sonra da birilerinin Riva gitti, Florya da gitti, neredeydiniz siz demesine izin vermeyeceğiz, kesin izin vermeyeceğiz. Sayın Başkan kazansa da burada denetçisi olacağız. Bizler olursak kesinlikle yapmayacağız. 1 milyar dolar! Maliyeti nedir? İstediğinize sorun. Erden Bey var, gelsin, TV'de izledim, biz yapacağız, kimseye vermeyeceğiz dedi. Bize göre Galatasaray'ın kazancı inşaat maliyetlerini çıkarttığın anda minimum 900 milyon dolar, minimum 900 milyon dolar! Haydi 800 milyon dolar! Bu inanılmaz bir şey, inanılmaz! Ben 900 milyon ile 800 arasındaki farkı bilmiyor değilim ama Galatasaray'daki bazı arkadaşlar 300 ile 900 arasındaki farkı bilmiyor, ne olur yani diyorlar!"
"GALATASARAY'IN GELECEĞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"
"Bu fiyat ortada! Bana biri gelip 110 bin metrekare değil, nereden uydurdun diyecek. 3 bin dolardan fazla etmez orası diyecek. O zaman ben kabul ederim. O zaman da sevgili başkana sorarım, 27 Nisan 2024'te sevgili başkanın bütçe görüşmesindeki toplantısından bahsederim. 'Florya'dan para gelecek, yeni yönetime bırakmadan biz, 2 milyar 300 milyon parayı ödeyeceğiz, aşağı yukarı 70 milyon dolar ödeyeceğiz' diyor. Uydurmuyoruz, söylüyor. 'Bu para geliyor, üstü de zaten sizde göreceksiniz' diyor. Sevgili başkan, sevgili arkadaşlar; bağımsız ihale komisyonu nerede? 4 tane denetçi nerede? Hangi şirket 'Ben sana 70 milyon vereyim' der. Ben iş adamı, inşaatcı değilim ama hukukçuyum. Bana 70 milyonu verecek arkadaşı var diyebilirsiniz. Bu para Galatasaray'ın geleceğidir, lütfen buz dağının üstünde kalmayalım. Galatasaray 22 tane daha şampiyonluk kazandı bu ülkede sayın başkan dışında, her zaman Rivamız var dedik, Floryamız var dedik.
Galatasaray'ın geleceğini, çocukların ve gençlerin geleceğini bırakmayacağız. Kesinlikle!"
"ARADAKİ FARK; 900 MİLYON DOLAR GALATASARAY'DA KALACAK"
"Peki yani bu mu, gayrımenkul mu diyeceksiniz? Sayın Başkan bize sözler verdi. Siz sihirbaz mısınız, hayır değiliz. Biz de sizler gibi, Erden Timur'un söylediği gibi Galatasaray camiasının başarabileceğine inanıyoruz. Şunu taahhüt ediyoruz, söz veriyoruz, genel kurulun verdiği şu karara aynen uyacağız. Aradaki fark şu, 900 milyon dolar Galatasaray'da kalacak, Galatasaray'ın geleceği kurtulacak. Şunu lütfen yapmayın, bugün hepimiz şampiyonluğa sevineceğiz, 900 milyon doları alamazsak hepimizin aleyhinde yazacaklar. Orada toplanan Galatasaray lordları, Galatasaray değerlerine itibar etmediler diyecekler. Biz söz veriyoruz, itibar edeceğiz."
"2023 yılının son çeyreğinde Kemerburgaz Tesisleri'ni, 2 nizami sahayı destekleyeceğiz dediniz ama yapılamadı. Neden yapmadınız demiyoruz ama haydi bakalım vaatlerinizi şimdi getirin diyenlere sesleniyorum. Daha 3680 metrekare yer almaya çalışıyoruz Florya'da, bunu da yapamıyoruz."
"SALON YAPILACAKTI, NE OLDU?"
"Salon yapılacaktı, bu çok önemliydi. Salonun finansmanı Mecidiyeköy / Florya'dan gelen parayla yapılacaktı. Mecidiyeköy ne oldu? Orası turizm alanından konuta çevrildi mi imarda? Haberiniz var mı? Yok. Ne geldi? Yok. Galatasaray şeffaf bir camiadır. Bütün üyeleri birbirine eşittir. İsterse 50 yıl okusun, isterse 5 yıl okusun. Bizler Galatasaraylıyız. Şeffaf olmak birinci yükümlülüğümüz."
"ORTADA İHALE YOK, İYİ NİYET MEKTUBU VAR"
"Yeni arazi vaat ettiniz. Ne oldu? Gayrımenkul fonu kuruldu mu? Ne oldu? Kimlerden müteşekkil. Devam edelim. Finansal borçlar 1 milyarın altına düşecekti, düştü mü? Hayır. 70 milyonu alıyoruz Florya için, Florya bitti mi? 'Alıyoruz bir yerden Florya için'. Bazı şeyler ancak sizin huzurunuzda söylenebilir. Türkiye'den bir şirketten o firma gitti, iyi niyet mektubu istedi. Daha ihale yok ortada, neyin iyi niyet mektubu! Lütfen!"
"Columbus Projesi dediniz. Hiç görmedik. Ne oldu, ne yapıldı? Ömürlük kombinem projesi, ne oldu? Espor arenası? Belçika'dan kulüp alınacaktı, olamadı. Arge birimi ve sadık taraftar projeleri yapılacaktı, olmadı. Leo Projesi ne oldu? İnşaat izni alındı mı, imar planı değişti mi? Konut şekline dönüştü mü? Binicilik tesisi yapılacaktı. Kulübün şu an 1 tane atı yok. 2 yıl oldu."
"ORTAYA 3 NEDENDEN ÖTÜRÜ ÇIKTIK"
"İşler iyi giderken birileri eleştirmek için eleştirir ama biz vallahi bunun için yapmıyoruz. Belli şeylerin farkındayız ama ortaya çıkışımızın nedeni bu değil. Ortaya çıkışımızın nedeni demokrasi kültürümüz, siyaset, gayrımenkul projeleri Riva ve Florya ile Galatasaray'ın geleceğinin heba edilecek olması."
"Yapacağımız en önemli şey, şeffaflık mutlaka sağlanacak. Bir basketbol spor kompleksi yapacağız. Çok değerli bütün başkanlar gibi, çok değerli iki başkanımızla beraberiz. Spor kompleksini mutlaka başaracağız, mutlaka. Yeni tesisler, Galatasaray tesisleri üyelerimiz için ayrıcalık olacak."
"Biz bölgesel rekabetçiyiz, Galatasaray'a yakışan küresel ölçekte rekabette olmalıyız. Galatasaray'a layık olan budur."
"ALİ KOÇ'U UEFA'YA ŞİKAYET EDELİM"
"Sayın Ali Koç, çok değerli ve ezeli rakibimizin başkanı, TFF'ye 'Ben sizi UEFA'ya şikayet edeceğim' dediğinde aslında arkadaşlarıma 'Biz de etsek' diyordum. Her işlerine siyaset karışıyor, futbolcu transferlerine bakanlar beraber gidiyor! Her şeye bakanların... Bu ülkede bu futbolun bu kadar siyasallaşmasının önüne mutlaka geçmeliyiz. Mutlaka sporda adaleti sağlayacak kurumların hukuka itibar etmesini sağlamalıyız."
Süheyl Batum, Özbek'in projeleriyle birlikte Riva'da 300-350 milyon dolar kulübünün zarar ettiğini, Florya'da ise Özbek'in aksine 900 milyon dolar daha fazla gelir elde edilebileceğini belirtti.
Süheyl Batum toplantıda açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
SÜHEYL BATUM'UN AÇIKLAMALARI
Divan Kurulu'nda öncelikle Süheyl Batum söz aldı ve yönetim kurulu ile birlikte denetim kurulu ve sicil kurulunu isim isim tanıttı.
"Daha önceden söylediğim gibi 3 Mayıs'ta aday olarak listemizi teslim ettik. Bu seçimlerin de Galatasaray camiasına, bütün taraftara, tüm spor kamuoyuna hayırlı, iyi, güzel olmasını diliyorum. Başta saygıdeğer başkanımıza başarılar diliyorum. Bütün Galatasaraylılar'a ve bizim için de iyi geçmesini diliyorum."
"BEN BUGÜN ORTAYA ÇIKMADIM, 1983'TE VARDIM"
"Ben kimim, neden Galatasaray Spor Kulübü'nde bir anda ortaya çıktım? Bunu çok kişi bilmeyebilir. Semih Haznedaroğlu geldi, ben Semih Ağabey'in, Semih Bey'in listesi adına burada konuşma yapan insanlardan bir tanesiyim, ta 1983 yılında. Ben 2000'de Faruk Süren'e karşı Alp Bey'in hazırladığı listede yönetim kurulu üyesi olarak yer aldım. Ben 2021'de çok sevgili arkadaşım Eşref Hamamcıoğlu'nun listesinde Disiplin Kurulu Başkanı idim. Benim Galatasaray ile ilişkilerim 2024'te tesadüfen başlamadı. Kemal Onar ile, Allah rahmet eylesin, onla beraber Galatasaray tüzüğü için 3 hukukçudan bir tanesiyim. Anıl Büyükerol da o grubun içindeydi. Galatasaray Spor Kulübü'nün ve camianın içinde, Mustafa Cengiz döneminde kendim gidip 1959 öncesi şampiyonlukların hukuken mümkün olmadığını ilettim."
"Bizim için 24. şampiyonluk çok önemli. Ona halel getirmek istemediğimizi söyledik. 24. şampiyonluğumuzu kazanmaktan en az sizler kadar mutluyuz, gururluyuz, sevinçliyiz. Özellikle şunu söyleyeyim, neden çıktık peki? 3 nedeni var, çok büyük. Bir kere demokrasi. Galatasaray'a yakışan demokrasidir. Seçimlerimizin olgunluk içinde geçmesidir. Galatasaray üyelerinin birbirine büyük bir saygı içerisinde olması, birbirine müsamahalı davranmasıdır. Biz bunu liseden, bazılarımız camianın içerisinden bazılarımız da taraftar olarak sonuna kadar iliklerine yerleştirmiş insanlarız."
"ŞAMPİYONLUK NEDENİYLE BAZI ŞEYLER GÖZDEN KAÇMASIN"
"Listemizde yer alan kişiler muhalif değildir, düşman değildir. Bizler yönetim üyelerine ve sayın başkana kin içinde, hınç içinde olan insanlar değiliz ama şunu açık söyleyelim, Okan Buruk bizim gözbebeğimiz. Erden Timur, Muslera efsanemiz, Icardi, Torreira, Abdülkerim, Barış Alper, Nelsson gibi harika bir kombinasyonun kimilerine gözden kaçırttığı Galatasaray'ın geleceği konusunda endişeye düşen, bu konuda kazanırsa gereğini yapacak, kazanamazsa denetim görevini yapmak isteyen kişileriz. Bizler şampiyonluğu herkes kadar istiyoruz. Bizler şampiyonluğumuzun bazı şeylerin gözden kaçmasını, bir daha telafisi çok zor olan bir girdabın içinde kalmasını istemeyen kişileriz."
OKAN BURUK, ERDEN TİMUR
"Biz yönetim kurulu üyelerinin ve Galatasaray'ın yandaşlarıyız, dostlarıyız. Neden yaptığımızı söylerken 2 kişiye özel bir teşekkür edeceğim. Bu olaylar vardı evet. Bazı arkadaşlarımız tamamının bilincinde olmayabilirdi ama 2 kişiye teşekkür etmek istiyorum. Bu yola çıkarken iki çok değerli insandan çok büyük destek gördüğümü ifade etmek isterim. Onlardan bir tanesi bizim dediğim gibi başkanlığımızı yapmış olan, bize öyle böyle Türkiye'de koşullar çok değişti ama borçsuz bir Galatasaray devreden, kasasında nakit para bırakan en son başkanımız olan Sayın Alp Yalman'a yürekten teşekkür etmek istiyorum. Beni ve bazı arkadaşlarımı, düşman değil ama Galatasaray'da demokratik görevini yapan kişiler olarak kendimizi algılamama neden oldu. İkinci kişi de yine Galatasaray'da, bugün açık söyleyeyim, vizyonun arttığını, geliştiğini söylüyoruz, vizyon kuruluşundaki Türk olmayan takımları yenmekten, Icardiler'den bahsediyoruz, bu vizyonu bize getiren, efsanemiz Muslera'yı 15 dakikada getiren, Drogba gibi dünyanın en önemli golcülerinden birini getiren, Sneijder'i getiren sayın başkan Ünal Aysal'a desteklediği ve yanımızda olduğu için yürekten teşekkür ediyorum. Bu teşekkürün yanında bir şey daha söylemek istiyorum. Kendisi bize, seçimleri kazanırsanız, Sportif AŞ'nin başında olurum ve her türlü desteği veririm gerek kendim gerek kontaklarım dedi. Sizler olmasaydınız bu arkadaşlar yanyana olmazdı."
"OKAN BURUK'U ATACAKLAR FALAN..."
"Sağda solda bir takım yazılar var. Bunlar gelirse Okan Buruk'u atacaklar falan. Siz Galatasaraylılar'ın buna inanacağına zerre kadar inanmıyorum. Kapıdan, kulüpten, liseden geçmiş insanlar böyle zırvalara inanmaz. Ben ve arkadaşlarım, Okan Buruk'un ayağının kırıldığı gün o stadyumda olan, 3-5 metre geriden maçı seyreden yanına gelip sarı kart vermekle yetinen, çok saygıdeğer hakemin olduğu gün o stadyumda yüreğinin bir bölümünü bırakan insanlarız. Okan Buruk'a karşı olabilir miyiz! O kadar memnunuz ki Okan Buruk ile, o kombinasyonu sağlayan futbolcular ile, Erden Timur ile her zaman beraber olmayı bir borç olarak biliriz. Bir Galatasaraylılık yükümlülüğü olarak biliriz."
"Neden Süheyl Batum? 2022'de bir seçim yaşadık. Seçim son saniyede iptal edildi. İptal gerekçesi belliydi, nasıl edildiği belliydi ve orada hukuki süreçlerin hiçbirine uymadan, itiraz süresi kabul edilmeden, evraklar zerre kadar incelenmeden, bizim istinaf başvurumuzun reddedildiğini ve tedbir kararının devam ettiğini yakından gördük. Daha sonra yine siyasal bir nedenle, bunda kimsenin şeyi yok, o siyasal planı belirleyenler var. Ne başkanların ne adayların... Bir anda adaylar değişti. Biz bundan, sayın başkanın gelmesinden memnunuz. Bunun siyasal olayla olmasından gayrımemnunuz."
"GALATASARAY BAŞKANI SİYASİ BİR ADAYIN LEHİNDE OLAMAZ"
"Çok açık söyleyeyim. Bunun bize göre günümüze kadar devam ettiği gibi bir görünümü görüyoruz. Galatasaray, Atatürk'ün ve Atatürk ilkelerinin, demokrasinin, kültürün, geleneklerin kurumudur. Bu camiada sakın bunu bir hakaretamiz olarak algılamayın, ne bir başkanın, ne bir yöneticinin bir seçimde adaylardan bir tanesinin lehinde ve aleyhinde olmasını kabul etmiyoruz. Kimse kusura bakmasın. Çok net söylüyorum. Tabii ki farklı siyasal partilerden insanlar olur. Burası demokratik kurumdur ama o siyasal aktörlerden birinin doğrudan doğruya lehindeyim, Galatasaray bayrağının altında yapılmasını içimize sindiremedik, sindiremiyoruz."
"Galatasaray Spor Kulübü, bir tek siyasal figürün arkasında ve yanında olur, Mustafa Kemal Atatürk'ün, başka hiç kimsenin olmaz. Bunu bir siyasal eleştiri olarak söylemiyorum. Bunu gerçek olarak düşünüyorum, olmaması gerekir."
"200 AVUKATLA PEŞLERİNE DÜŞECEĞİZ"
"Son yılda Galatasaray'ın değerlerine, camiasına, yönetim kurulu üyelerine, sayın başkana, Erden Timur'a ve Galatasaraylı değerlerine sahip olduğunu bildiğimiz gazetecilere karşı inanılmaz bir baskı var. İnanılması güç. Galatasaray Spor Kulübü burada, taahhütlerimiz arasındadır, 200 avukatıyla mutlaka bu işlerin peşinde olacaktır. Neden? Çok net söylüyorum. Canım yapabilir misin, yapılmaz olur mu! 2 arkadaşımla beraber dedik ki, haydi gelin bütün Galatasaray Lisesi'ni bitirmiş avukatlarla görüşmeler yaptık, Ümit, Köksal Hoca, Rezan gibi çok değerli hukukçuların yanında 200 küsür tane avukat bulduk. Galatasaray bunu yapmak zorundadır. Galatasaray Yönetim Kurulu kendi taraftarlarını, üyelerini, Sportif AŞ Başkan vekilini, başkanını yalnız bırakıyorsa yola çıkış nedenimizdir. Kazanırsak bunu mutlaka başaracağız. Söz veriyoruz. Galatasaray o kadar dokunulabilir kulüp değildir. Sporu buraya getirmiş en itici güçtür."
RİVA VE FLORYA PROJELERİ
"Riva Projemiz ve Florya Projemiz... Bütün bunlar yazılı, bütün bunlar listeli olarak size iletmeye çalışacağım. Ben gençken ve burada başkanların konuşmalarını dinlerken, bir şey bilirdik. Bizim Rivamız var. Bu Riva, öyle bir yer ki o zamanlar Selahattin Beyazıt'a Allah uzun uzun ömürler versin, bizim Rivamız var. Borçlansak da borçlanmasak da Riva bizi kurtaracak en önemli değerdir derdik. Bilinçli değil ama büyük bir hata yaptık Riva'da. Sözleşme orada. 2016 ve 2017'de yapılan sözleşmeler 2019'da bir daha yenilendi. Konut projesi... Şöyle bir durum çıktı ortaya. Proje, 3 milyar 808 milyon artı KDV'lik bir proje. Bu projede 3 tarafı var. Bu 3 taraftan 2 tanesi aralarında bir sözleşme yapmış. Emlak Konut ile Yılmaz İnşaat. Emlak Konut, bu şeyin sadece yüzde 25'ini alıyoruz. Yılmaz İnşaat da geri kalanı alıyor. Paylaşım arsa satışı geliri üzerinden. Kaba inşaat üzerinden. Bu Emlak Konut'a düşen parayı da Galatasaray ile Emlak Konut aralarında paylaşıyor. Yüzde 80'i Galatasaray'ın, yüzde 20'si Emlak Konut'un olmak üzere. Hesabı yaptık, 3808, 952 milyon lira'nın yüzde 80'i 761 milyonu bizim Galatasaray'ın. Burada bir ilginçlik var, bir ilginçlik. Bu geçti de neden dile getiriyorum. Riva bizim gücümüz derken bir baktık muhakkak bilinçli değil ama Icardi gol attı, hepimiz sevindik, Barış Alper Yılmaz kafayı vurdu derken bir baktık ki bu para gelen para 10 lira düşünün, yanına Yılmaz İnşaat bir de mimarlık ofisi kurmuş. Kaba inşaat olarak alıyorsunuz, Galatasaray'a gelen para belli, 25'in yüzde 80'i, geri kalan tarafta yüzde 75'ti. Lafın gelişi 10 liralık gelirimiz, yanında ofis kurmuş, 4 liraya anahtar teslim hale getiriyor. 4 liradan aldığımız var mı, sıfır lira, sıfır lira! Dolayısıyla Galatasaray'ın bu değer üzerinden kazancı sadece yüzde 15. Şimdi geçti dedik. Ne yapalım. Bir yanlışlık olmuş. Herkes hata yapar. Bizim gücümüzü ciddi anlamda ortadan kaldırdı. Biz de hesap yaptık, herkes hesap yaptı. Bir faz, iki faz halinde yapılacak. Birinci faz 2021'de, ikinci faz 2023'te bitecek. İkinci fazı iki faza bölmüş. 150'sini şimdi yapayım, 450'si sonra demiş. 450'nin şeyi belli değil."
"Şeffaf bir kulübümüz ama biz bunları gördük mü? Cezai şart uygulandı mı, fesih gerçekleştir mi? İşte ilk başta yaptığımız yüzde 15'lik sözleşmenin yanlış olduğunu. Biz derdik ki Galatasaray kutsaldır ama yönetimi de hata yapabilir. Bir baktık ki, Florya'da aynı boyutta benzer hatalarla gidiyor. Kesinlikle ve kesinlikle gidiyor."
"FLORYA'DAN EN KÖTÜ 1 MİLYAR 100 MİLYON DOLAR KAZANABİLİRİZ"
"Sevgili Başkanımız ve yönetim kurulumuz, hata olmasın diye bildiklerimizi söyledik. 22 dönüm yerimiz var idi. Sayın Başkan, daha önceki döneminde Emlak Konut ile anlaşarak orayı devretti, Riva'yla beraber tutarak. Mustafa Cengiz zamanında 22 dönüm satın alındı ve geri geldi, yoksa gitmişti. Biz onun üstüne 40 dönüm daha yer aldık. Toplam 62 küsür dönüm yerimiz var orada. İmar planlarına göre buraya 98 bin metrekare inşaat alanımız var. Belli insanlarla konuştum. Bize dediler ki, stadyumun hemen yanında bir proje var, Nivak projesi. 110 bin metrekare teraslarla beraber inşaat alanı kullanabiliriz diyor, 110 bin metrekare. Biz az teraslı yapalım, 100 bin metrekare inşaat alanı var. Florya gibi bir yerde inşaat geliri ne olabilir acaba? 1 metrekareden ne gelir elde edebiliriz? Nivak ve başka projeler de var. Bu çok çarpıcı diye söylüyorum. 3+1 150 metrekare 2 milyon dolar. Metrekaresi 13 bin dolar. Satıyor. Kurmuş da, gidip alıyorsunuz. 4+1 159 metre, 2 milyon 200 bin dolar diyor. Girin internetten bulursunuz. 4+1 212 metrekare 2 milyon 700 bin dolar. 13 bin dolar, 13 bin. Biz Galatasaray'ız, bağlantılı olduğumuz şey de ortada. Biz belki 15 bin dolara satalım. 10 bin diyelim ya, 10 bin dolar diyelim. 100 bin metre ile çarptığınızda, ne eder? 1 milyar 100 milyon dolar. Haydi uçtuk. 1 milyar dolar. Haydi uçtuk, 900 milyon dolar. Şimdi çok net söylüyorum. Sakın yanlış anlamayın sayın başkan ve yönetim kurulu üyeleri. Nivak'ın çıkarttığı palavradır, ancak 300 milyon dolara satar demeyin, demeyin."
"RİVA'DA ZARARIMIZ 300-350 MİLYON DOLAR"
"Biz bir baktık Riva'dan sonra, Riva'dan da net 300-350 milyon dolar gibi bir kaybımız var. Bunlar konuşulur tabii. Arka arkaya gelince artık Galatasaray'ın geleceğini, bundan 10 sene sonra da birilerinin Riva gitti, Florya da gitti, neredeydiniz siz demesine izin vermeyeceğiz, kesin izin vermeyeceğiz. Sayın Başkan kazansa da burada denetçisi olacağız. Bizler olursak kesinlikle yapmayacağız. 1 milyar dolar! Maliyeti nedir? İstediğinize sorun. Erden Bey var, gelsin, TV'de izledim, biz yapacağız, kimseye vermeyeceğiz dedi. Bize göre Galatasaray'ın kazancı inşaat maliyetlerini çıkarttığın anda minimum 900 milyon dolar, minimum 900 milyon dolar! Haydi 800 milyon dolar! Bu inanılmaz bir şey, inanılmaz! Ben 900 milyon ile 800 arasındaki farkı bilmiyor değilim ama Galatasaray'daki bazı arkadaşlar 300 ile 900 arasındaki farkı bilmiyor, ne olur yani diyorlar!"
"GALATASARAY'IN GELECEĞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"
"Bu fiyat ortada! Bana biri gelip 110 bin metrekare değil, nereden uydurdun diyecek. 3 bin dolardan fazla etmez orası diyecek. O zaman ben kabul ederim. O zaman da sevgili başkana sorarım, 27 Nisan 2024'te sevgili başkanın bütçe görüşmesindeki toplantısından bahsederim. 'Florya'dan para gelecek, yeni yönetime bırakmadan biz, 2 milyar 300 milyon parayı ödeyeceğiz, aşağı yukarı 70 milyon dolar ödeyeceğiz' diyor. Uydurmuyoruz, söylüyor. 'Bu para geliyor, üstü de zaten sizde göreceksiniz' diyor. Sevgili başkan, sevgili arkadaşlar; bağımsız ihale komisyonu nerede? 4 tane denetçi nerede? Hangi şirket 'Ben sana 70 milyon vereyim' der. Ben iş adamı, inşaatcı değilim ama hukukçuyum. Bana 70 milyonu verecek arkadaşı var diyebilirsiniz. Bu para Galatasaray'ın geleceğidir, lütfen buz dağının üstünde kalmayalım. Galatasaray 22 tane daha şampiyonluk kazandı bu ülkede sayın başkan dışında, her zaman Rivamız var dedik, Floryamız var dedik.
Galatasaray'ın geleceğini, çocukların ve gençlerin geleceğini bırakmayacağız. Kesinlikle!"
"ARADAKİ FARK; 900 MİLYON DOLAR GALATASARAY'DA KALACAK"
"Peki yani bu mu, gayrımenkul mu diyeceksiniz? Sayın Başkan bize sözler verdi. Siz sihirbaz mısınız, hayır değiliz. Biz de sizler gibi, Erden Timur'un söylediği gibi Galatasaray camiasının başarabileceğine inanıyoruz. Şunu taahhüt ediyoruz, söz veriyoruz, genel kurulun verdiği şu karara aynen uyacağız. Aradaki fark şu, 900 milyon dolar Galatasaray'da kalacak, Galatasaray'ın geleceği kurtulacak. Şunu lütfen yapmayın, bugün hepimiz şampiyonluğa sevineceğiz, 900 milyon doları alamazsak hepimizin aleyhinde yazacaklar. Orada toplanan Galatasaray lordları, Galatasaray değerlerine itibar etmediler diyecekler. Biz söz veriyoruz, itibar edeceğiz."
"2023 yılının son çeyreğinde Kemerburgaz Tesisleri'ni, 2 nizami sahayı destekleyeceğiz dediniz ama yapılamadı. Neden yapmadınız demiyoruz ama haydi bakalım vaatlerinizi şimdi getirin diyenlere sesleniyorum. Daha 3680 metrekare yer almaya çalışıyoruz Florya'da, bunu da yapamıyoruz."
"SALON YAPILACAKTI, NE OLDU?"
"Salon yapılacaktı, bu çok önemliydi. Salonun finansmanı Mecidiyeköy / Florya'dan gelen parayla yapılacaktı. Mecidiyeköy ne oldu? Orası turizm alanından konuta çevrildi mi imarda? Haberiniz var mı? Yok. Ne geldi? Yok. Galatasaray şeffaf bir camiadır. Bütün üyeleri birbirine eşittir. İsterse 50 yıl okusun, isterse 5 yıl okusun. Bizler Galatasaraylıyız. Şeffaf olmak birinci yükümlülüğümüz."
"ORTADA İHALE YOK, İYİ NİYET MEKTUBU VAR"
"Yeni arazi vaat ettiniz. Ne oldu? Gayrımenkul fonu kuruldu mu? Ne oldu? Kimlerden müteşekkil. Devam edelim. Finansal borçlar 1 milyarın altına düşecekti, düştü mü? Hayır. 70 milyonu alıyoruz Florya için, Florya bitti mi? 'Alıyoruz bir yerden Florya için'. Bazı şeyler ancak sizin huzurunuzda söylenebilir. Türkiye'den bir şirketten o firma gitti, iyi niyet mektubu istedi. Daha ihale yok ortada, neyin iyi niyet mektubu! Lütfen!"
"Columbus Projesi dediniz. Hiç görmedik. Ne oldu, ne yapıldı? Ömürlük kombinem projesi, ne oldu? Espor arenası? Belçika'dan kulüp alınacaktı, olamadı. Arge birimi ve sadık taraftar projeleri yapılacaktı, olmadı. Leo Projesi ne oldu? İnşaat izni alındı mı, imar planı değişti mi? Konut şekline dönüştü mü? Binicilik tesisi yapılacaktı. Kulübün şu an 1 tane atı yok. 2 yıl oldu."
"ORTAYA 3 NEDENDEN ÖTÜRÜ ÇIKTIK"
"İşler iyi giderken birileri eleştirmek için eleştirir ama biz vallahi bunun için yapmıyoruz. Belli şeylerin farkındayız ama ortaya çıkışımızın nedeni bu değil. Ortaya çıkışımızın nedeni demokrasi kültürümüz, siyaset, gayrımenkul projeleri Riva ve Florya ile Galatasaray'ın geleceğinin heba edilecek olması."
"Yapacağımız en önemli şey, şeffaflık mutlaka sağlanacak. Bir basketbol spor kompleksi yapacağız. Çok değerli bütün başkanlar gibi, çok değerli iki başkanımızla beraberiz. Spor kompleksini mutlaka başaracağız, mutlaka. Yeni tesisler, Galatasaray tesisleri üyelerimiz için ayrıcalık olacak."
"Biz bölgesel rekabetçiyiz, Galatasaray'a yakışan küresel ölçekte rekabette olmalıyız. Galatasaray'a layık olan budur."
"ALİ KOÇ'U UEFA'YA ŞİKAYET EDELİM"
"Sayın Ali Koç, çok değerli ve ezeli rakibimizin başkanı, TFF'ye 'Ben sizi UEFA'ya şikayet edeceğim' dediğinde aslında arkadaşlarıma 'Biz de etsek' diyordum. Her işlerine siyaset karışıyor, futbolcu transferlerine bakanlar beraber gidiyor! Her şeye bakanların... Bu ülkede bu futbolun bu kadar siyasallaşmasının önüne mutlaka geçmeliyiz. Mutlaka sporda adaleti sağlayacak kurumların hukuka itibar etmesini sağlamalıyız."
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