Batshuayi, ıslıklarla kenara geldi!

Beşiktaş'ta Michy Batshuayi, Kasımpaşa maçında oyundan çıkarken ıslıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Batshuayi, ıslıklarla kenara geldi!
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25 Nisan 2022 21:59
Beşiktaş'ta Michy Bathshuayi, Kasımpaşa maçında taraftarların tepkisine maruz kaldı.

Belçikalı futbolcu, karşılaşmanın 62. dakikasında oyundan çıkarken siyah-beyazlı taraftarlar tarafından ıslıklandı.

Bu sezon performansı nedeniyle zaman zaman eleştirilen Batshuayi, daha önce de taraftarın tepkisini çekmişti.

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