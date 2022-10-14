Basketbolda yeni hafta heyecanı başlıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üçüncü, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ile Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde ise ikinci hafta maçları yapılacak.



Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın maç programı şöyle:



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi



14 Ekim Cuma:



19.00 Türk Telekom-Bahçeşehir Koleji (Ankara)



15 Ekim Cumartesi:



13.00 TOFAŞ-Manisa Büyükşehir Belediyespor (TOFAŞ)



15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Frutti Extra Bursaspor (Pamukkale Üniversitesi)



18.00 Beşiktaş Emlakjet-Pınar Karşıyaka (BJK Emlakjet Spor Kompleksi)



16 Ekim Pazar:



13.00 Gaziantep Basketbol-ONVO Büyükçekmece Basketbol (Karataş Şahinbey)



15.30 Anadolu Efes-Darüşşfaka (Sinan Erdem)



18.00 Fenerbahçe Beko-AYOS Konyaspor Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)



17 Ekim Pazartesi:



19.00 Aliağa Petkimspor-Galatasaray Nef (ENKA)



ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi



15 Ekim Cumartesi:



13.00 Çankaya Üniversitesi-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Ankara)



15.00 OGM Ormanspor-Emlak Konut (M. Sait Zarifoğlu)



16.00 Fenerbahçe Alagöz Holding-Antalya 07 Basketbol (Fenerbahçe Metro Enerji)



16 Ekim Pazar:



13.00 Beşiktaş-Nesibe Aydın (BJK Emlakjet Spor Kompleksi)



14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Melikgazi Kayseri Basketbol (Antakya)



15.00 Rize Belediyesi-Bursa Uludağ Basketbol (Rize Yenişehir)



16.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-BOTAŞ (Servet Tazegül)



Misli.com Türkiye Basketbol Ligi



14 Ekim Cuma:



15.45 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Servet Tazegül)



18.00 Sigortam.Net-OGM Ormanspor (BJK Emlakjet Spor Kompleksi)



15 Ekim Cumartesi:



14.00 Depomaxx Haremspor-Fenerbahçe Koleji DS Energy (Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi)



15.45 Ankaragücü Mamak Belediyesi-Antalya Güneşi (Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu)



17.30 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Çağdaş Bodrumspor (Kurtdereli)



16 Ekim Pazar:



15.45 Semt77 Yalovaspor-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (90. Yıl)



17.30 Samsunspor-Akran Gemlik Basketbol (Mustafa Dağıstanlı)



17 Ekim Pazartesi:



18.00 Finalspor-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)





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